खाड़ी युद्ध की आंच पर्यटन पर: कुंभलगढ़-नाथद्वारा के होटलों में ठंडी पड़ी रसोई, 500 से अधिक होटल प्रभावित

कुंभलगढ़ क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से व्यावसायिक गैस की किल्लत के चलते पर्यटन व्यवसाय पर स्पष्ट असर देखने को मिल रहा है। गैस की कमी के कारण क्षेत्र की करीब 5 दर्जन होटलों में ठहरने वाले पर्यटकों की संख्या आधे से अधिक घट गई है। होटल व्यवसायी शैतान सिंह राठौड़ के अनुसार गैस आपूर्ति बाधित होने से होटल संचालकों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। कई होटलों में अब रोटियां तंदूर में बनाई जा रही हैं और भोजन पकाने के लिए परंपरागत चूल्हों का सहारा लेना पड़ रहा है। पर्यटन प्रेमी कुबेर सिंह सोलंकी का कहना है कि गैस संकट का सीधा असर होटल व्यवसाय पर पड़ा है। पिछले एक सप्ताह में होटलों में पर्यटकों की बुकिंग आधे से अधिक कम हो गई है, जिससे संचालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।