राजसमंद के लिए खुशखबरी: खारी फीडर को लेकर आया बड़ा अपडेट, जमीन अधिग्रहण शुरू, जानें क्या है मास्टर प्लान

विभागीय योजना के अनुसार, इसका निर्माण कार्य वर्ष 2028 तक पूरा किया जाएगा। फीडर का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा सरकारी भूमि पर स्थित है, जबकि करीब 10 प्रतिशत भाग अतिक्रमण की जद में है, जिन्हें हटाया जाएगा। कुछ स्थानों पर अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता भी सामने आई है, जिसके लिए प्रस्तावों के साथ-साथ भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई जारी है।