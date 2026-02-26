नियम कागजों में कैद, सड़कों पर बढ़ता प्रदूषण, शहर की हवा बन रही जहरीली, हवा को दूषित करने लगे

टीवीए चौराहा, कलक्ट्री रोड, राजनगर और भीलवाड़ा हाईवे सहित शहर के अनेक व्यस्त इलाकों में प्रदूषण की स्थिति ज्यादा गंभीर नजर आती है। सुबह और शाम के व्यस्त समय में वाहनों से निकलने वाला धुआं वातावरण में इस कदर फैल जाता है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगती है। कई पुराने वाहन नियमित फिटनेस जांच से नहीं गुजरते, जबकि नए वाहन भी समय पर सर्विस नहीं होने के कारण अधिक धुआं छोड़ रहे हैं। परिणामस्वरूप शहर की हवा दिन-प्रतिदिन अधिक प्रदूषित होती जा रही है।