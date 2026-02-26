26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजसमंद

नियम कागजों में कैद, सड़कों पर बढ़ता प्रदूषण, शहर की हवा बन रही जहरीली, हवा को दूषित करने लगे

राजसमंद. शहर की सड़कों पर बढ़ता धुआं और उड़ती धूल अब आम दृश्य बन चुके हैं। पहले जहां प्रदूषण के लिए केवल पुराने ऑटो और बसों को जिम्मेदार माना जाता था, वहीं अब नए वाहन भी लापरवाही के कारण हवा को दूषित करने लगे हैं। समय पर सर्विस नहीं होने और बिना पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल [&hellip;]

2 min read
Google source verification

राजसमंद

image

Madhu Sudhan Sharma

Feb 26, 2026

BUs Overload news

BUs Overload news

राजसमंद. शहर की सड़कों पर बढ़ता धुआं और उड़ती धूल अब आम दृश्य बन चुके हैं। पहले जहां प्रदूषण के लिए केवल पुराने ऑटो और बसों को जिम्मेदार माना जाता था, वहीं अब नए वाहन भी लापरवाही के कारण हवा को दूषित करने लगे हैं। समय पर सर्विस नहीं होने और बिना पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) प्रमाण-पत्र के वाहन बेखौफ सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जिससे शहर की वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही है और आमजन की परेशानी बढ़ रही है।

शहर के कई हिस्से प्रदूषण की चपेट में

टीवीए चौराहा, कलक्ट्री रोड, राजनगर और भीलवाड़ा हाईवे सहित शहर के अनेक व्यस्त इलाकों में प्रदूषण की स्थिति ज्यादा गंभीर नजर आती है। सुबह और शाम के व्यस्त समय में वाहनों से निकलने वाला धुआं वातावरण में इस कदर फैल जाता है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगती है। कई पुराने वाहन नियमित फिटनेस जांच से नहीं गुजरते, जबकि नए वाहन भी समय पर सर्विस नहीं होने के कारण अधिक धुआं छोड़ रहे हैं। परिणामस्वरूप शहर की हवा दिन-प्रतिदिन अधिक प्रदूषित होती जा रही है।

सेहत पर बढ़ता खतरा

लगातार बढ़ते धुएं और प्रदूषण का असर लोगों के स्वास्थ्य पर साफ दिखाई देने लगा है। बच्चों, बुजुर्गों और दमा के मरीजों के लिए हालात ज्यादा चिंताजनक बन गए हैं। प्रदूषित वातावरण में लंबे समय तक रहने से एलर्जी, ब्रोंकाइटिस और अन्य श्वसन संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। डॉक्टर भी स्वच्छ हवा की कमी को कई स्वास्थ्य समस्याओं की प्रमुख वजह मान रहे हैं।

नियम मौजूद, अमल कमजोर

वाहनों के लिए फिटनेस जांच और पॉल्यूशन प्रमाण-पत्र अनिवार्य होने के बावजूद शहर में इन नियमों का पालन प्रभावी रूप से नहीं हो पा रहा। जांच अभियान सीमित होने और निगरानी व्यवस्था कमजोर होने के कारण बिना फिटनेस और बिना पीयूसी वाले वाहन आसानी से सड़कों पर चल रहे हैं।

आमजन की बढ़ती चिंता

स्थानीय लोगों का कहना है कि रोजाना स्कूल जाने वाले बच्चे, कामकाजी लोग और बुजुर्ग प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। लगातार बढ़ते धुएं ने शहरवासियों की दिनचर्या और स्वास्थ्य दोनों पर असर डालना शुरू कर दिया है, लेकिन समस्या के समाधान के लिए ठोस कार्रवाई की उम्मीद अब भी अधूरी नजर आ रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Feb 2026 01:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / नियम कागजों में कैद, सड़कों पर बढ़ता प्रदूषण, शहर की हवा बन रही जहरीली, हवा को दूषित करने लगे

बड़ी खबरें

View All

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अब स्कूल परिसर की होगी सुरक्षा ऑडिट, निदेशक ने जारी किए आदेश, स्कूल की सुरक्षा को लेकर शिक्षा विभाग सतर्क

Education News
राजसमंद

25 करोड़ रुपए खर्च के बावजूद मेजा फीडर में बह रहा बांध का पानी,सीपेज बढऩे का सीधा असर आसपास के गांवों पर

Water News
राजसमंद

मार्च में त्योहारों की बहार, व्रत-पर्व और वैवाहिक आयोजनों से सजेगा महीना,वैवाहिक कार्यक्रमों की भी रौनक बढ़ेगी

Fastival in March month
राजसमंद

दहशत का अंत: जोलाई में घूम रहा पैंथर वन विभाग के पिंजरे में कैद, दो दिन पहले ही लगाया था क्षेत्र में पिंजरा

Panther catch
राजसमंद

त्योहार आए तो जागा विभाग,खाद्य पदार्थों के नमूने लेने में जुटे

Rajsamand news
राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.