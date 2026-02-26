त्योहार आए तो जागा विभाग,खाद्य पदार्थों के नमूने लेने में जुटे

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्यालय जिला रसद अधिकारी, राजसमंद द्वारा जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक दुरुपयोग की रोकथाम हेतु लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बुधवार को भीम तहसील क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए टीम ने अवैध भंडारण एवं विक्रय करते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा। जांच के दौरान भीम क्षेत्र के बलाईयों का कुआं में सुरेश चंद्र को घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण एवं विक्रय करते हुए पाया गया। मौके से टीम ने 15 भरे हुए तथा 3 खाली घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। पूछताछ में सुरेशचंद्र ने स्वयं को खेड़ाकला इंडेन गैस एजेंसी बड़ाखेड़ा जिला ब्यावर का डिस्ट्रीब्यूटर होना बताया। इसके अतिरिक्त जिला मुख्यालय स्थित गौमाता सर्कल पर अशोक होटल में भी घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरुपयोग की जांच के दौरान टीम द्वारा 2 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। जिला रसद अधिकारी विजय सिंह के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक दुरुपयोग, अवैध भंडारण एवं अवैध रिफिलिंग की रोकथाम के लिए ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।