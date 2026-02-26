दहशत का अंत: जोलाई में घूम रहा पैंथर वन विभाग के पिंजरे में कैद, दो दिन पहले ही लगाया था क्षेत्र में पिंजरा

केलवा. पंचायत क्षेत्र के जोलाई कस्बे में पिछले कई दिनों से पैंथर की लगातार मूवमेंट ने ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना दिया था। पालतू पशुओं पर हमलों और रिहायशी इलाकों के आसपास उसकी आवाजाही की लगातार मिल रही सूचनाओं के बाद वन विभाग ने एहतियातन दो दिन पहले ही क्षेत्र में पिंजरा लगाया था। आखिरकार विभाग की रणनीति सफल रही और पैंथर पिंजरे में कैद हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जोलाई तथा आसपास के क्षेत्रों में देर रात पैंथर दिखाई देने की खबरें लगातार सामने आ रही थीं। ग्रामीणों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम ने मौके का निरीक्षण कर संवेदनशील स्थान चिन्हित किया और वहां पिंजरा लगाकर निगरानी शुरू कर दी। बुधवार सुबह पैंथर के पिंजरे में कैद होने की पुष्टि होते ही विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई।