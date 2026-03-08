Rajsamand: सपने में मिला सोने का पता… रात में खुदाई करने पहुंचे लोग, फिल्मी अंदाज में पुलिस ने दबोचा

Gold Treasure Digging Incident: नाथद्वारा। सपने में सोना दिखा और पहुंच गए खेत में खुदाई करने। लेकिन यह क्या, सोना मिले ना मिले, पर पुलिस जरूर मिल गई। फिर क्या! धरे गए कानून के हाथों। जी हां, यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, नाथद्वारा शहर के लालबाग इलाके में सपने को हकीकत में बदलने के लिए बीती रात जमीन में गड़ा सोना निकालने पहुंचे कुछ लोग पुलिस की गिरफ्त में आ गए। मामले में श्रीनाथजी मंदिर पुलिस थाना की टीम ने रात्रि गश्त के दौरान जमीन में गड़ा सोना निकालने के संदेह में 6 लोगों को डिटेन किया है।