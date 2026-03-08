Rajasthan District : राजस्थान का सबसे कन्फ्यूजिंग जिला राजसमंद? रेलवे व रोडवेज देते हैं ‘कांकरोली’ का टिकट क्यों, क्या है माजरा?

Rajasthan District : राजस्थान के मानचित्र पर एक स्वतंत्र जिला, लेकिन ज़मीनी हकीकत में अपने ही नाम से बेखबर। यह कहानी है राजसमंद की, जहां जिले की पहचान आज भी पुराने कस्बों के नामों में उलझी हुई है। हैरानी की बात है कि राजसमंद के नाम से रोडवेज बस का टिकट ही नहीं मिलता। बस टिकट में आज भी यात्रियों को गंतव्य के रूप में ‘कांकरोली’ दर्ज किया जाता है, जबकि जिला मुख्यालय, प्रशासनिक इकाई और सरकारी पहचान राजसमंद के नाम से है।