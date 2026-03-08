8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजसमंद

Rajasthan District : राजस्थान का सबसे कन्फ्यूजिंग जिला राजसमंद? रेलवे व रोडवेज देते हैं ‘कांकरोली’ का टिकट क्यों, क्या है माजरा?

Rajasthan District : राजस्थान के मानचित्र पर एक स्वतंत्र जिला है राजसमंद। पर पहली बार राजसमंद आने वाले यात्री पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। हैरानी की बात है कि राजसमंद का टिकट मांगते हैं मिलता है ‘कांकरोली’ का टिकट। पढ़ें राजसमंद जिले के नाम की अनोखी कहानी।

2 min read
Google source verification

राजसमंद

image

Sanjay Kumar Srivastava

Mar 08, 2026

Rajsamand is most confusing district of Rajasthan Why do Railways and Roadways issue tickets to Kankroli what is matter

फोटो पत्रिका

Rajasthan District : राजस्थान के मानचित्र पर एक स्वतंत्र जिला, लेकिन ज़मीनी हकीकत में अपने ही नाम से बेखबर। यह कहानी है राजसमंद की, जहां जिले की पहचान आज भी पुराने कस्बों के नामों में उलझी हुई है। हैरानी की बात है कि राजसमंद के नाम से रोडवेज बस का टिकट ही नहीं मिलता। बस टिकट में आज भी यात्रियों को गंतव्य के रूप में ‘कांकरोली’ दर्ज किया जाता है, जबकि जिला मुख्यालय, प्रशासनिक इकाई और सरकारी पहचान राजसमंद के नाम से है।

यही नहीं, अजमेर, जयपुर, उदयपुर से आने वाले यात्रियों को ‘राजनगर’ और कांकरोली के नाम से टिकट दिया जाता है। जोधपुर और पाली डिपो से आने वाली बसों में राजनगर के नाम से। भीलवाड़ा डिपो से आने वाली बसों में कांकरोली के नाम से और उदयपुर से आने वाली कुछ बसों में कांकरोली और कुछ में राजनगर के नाम से टिकट जारी किया जाता है।

नतीजा यह कि पहली बार राजसमंद आने वाला यात्री असमंजस में पड़ जाता है कि राजसमंद आखिर है कहां? कई यात्री रास्ते में कंडक्टर, ऑटो चालक और स्थानीय लोगों से बार-बार पूछताछ करते भी नजर आते हैं।

सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि रेलवे स्टेशन का नाम भी आज तक ‘कांकरोली’ ही दर्ज है। जिले के गठन को 35 वर्ष का समय बीत चुका है, लेकिन रेलवे और रोडवेज विभाग अब तक राजसमंद नाम को आधिकारिक रूप से अपनाने में विफल रहे हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस पर भी नाम कांकरोली दर्ज है।

1991 में बना था राजसमंद जिला

राजसमंद जिला 10 अप्रैल 1991 को अस्तित्व में आया था। यह जिला उदयपुर से अलग होकर बना, जिसमें उदयपुर की सात तहसीलें भीम, देवगढ़, आमेट, कुंभलगढ़, राजसमंद, नाथद्वारा और रेलमगरा शामिल की गई थीं। जिले का नाम महाराणा राज सिंह द्वारा निर्मित ऐतिहासिक राजसमंद झील के नाम पर रखा गया, जो मेवाड़ के गौरव का प्रतीक मानी जाती है।

इन क्षेत्रों को मिलाकर राजसमंद नाम दिया

राजनगर, उपनगर धोईंदा, सनवाड़ और कांकरोली इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर जिले का नाम राजसमंद रखा गया था, लेकिन आज भी टिकटिंग सिस्टम और साइन बोर्डों में पुराना नाम ‘कांकरोली’ ही हावी है। यही वजह है कि बाहर से आने वाले यात्रियों, पर्यटकों और व्यापारियों को बार-बार भ्रम और असुविधा का सामना करना पड़ता है।

जिले के नाम से नहीं है साइन बोर्ड

स्थिति यह है कि पूरे जिले में राजसमंद नाम का कोई स्पष्ट और प्रभावी साइन बोर्ड तक नहीं है। उदयपुर से शहर में प्रवेश करने पर हाईवे से अंदर आते ही जो बोर्ड नजर आता है, उस पर भी कांकरोली में आपका हार्दिक अभिनंदन है लिखा हुआ है। इससे साफ जाहिर होता है कि जिला मुख्यालय का नाम तक ज़मीन पर स्थापित नहीं हो पाया है।

पर्यटन, व्यापार और बाहरी संपर्क के लिहाज से यह भ्रम राजसमंद को पीछे धकेल रहा है। लोगों का कहना है कि प्रशासनिक उदासीनता के चलते राजसमंद आज भी अपने ही नाम से अनजान बना हुआ है।

यहां पर प्रतिदिन का यात्री ट्रैफिक

90 बसों का प्रतिदिन आवागमन।
15 हजार यात्री कांकरोली।
07 हजार यात्री राजनगर।
1500 यात्री धोईंदा।

पुराने समय से चली आ रही है यह व्यवस्था

पुराने समय से ही यह व्यवस्था चली आ रही है। कुछ डिपो की बसों से राजनगर और कुछ बसों में कांकरोली लिखा होता है। हां ये जरूर है, थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन व्यवस्था बदलने में भी काफी दिक्कत है।
पूर्णेंदु शर्मा, मुख्य मैनेजर, रोडवेज डिपो, राजसमंद

ये भी पढ़ें

New Delimitation : राजस्थान में बाड़मेर-बालोतरा जिले का फिर बदला भूगोल, बायतु-गुड़ामालानी विधानसभा नए जिले में शामिल
बाड़मेर
Rajasthan Barmer-Balotra district geography again changed Baytu and Gudamalani constituencies Included new district causing a stir

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Mar 2026 08:11 am

Published on:

08 Mar 2026 08:10 am

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / Rajasthan District : राजस्थान का सबसे कन्फ्यूजिंग जिला राजसमंद? रेलवे व रोडवेज देते हैं ‘कांकरोली’ का टिकट क्यों, क्या है माजरा?

बड़ी खबरें

View All

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजसमंद के लिए खुशखबरी: खारी फीडर को लेकर आया बड़ा अपडेट, जमीन अधिग्रहण शुरू, जानें क्या है मास्टर प्लान

Rajsamand Khari Feeder to Be Fully Revamped by 2028 Lake to Get New Lease of Life
राजसमंद

अब स्कूल परिसर की होगी सुरक्षा ऑडिट, निदेशक ने जारी किए आदेश, स्कूल की सुरक्षा को लेकर शिक्षा विभाग सतर्क

Education News
राजसमंद

नियम कागजों में कैद, सड़कों पर बढ़ता प्रदूषण, शहर की हवा बन रही जहरीली, हवा को दूषित करने लगे

BUs Overload news
राजसमंद

25 करोड़ रुपए खर्च के बावजूद मेजा फीडर में बह रहा बांध का पानी,सीपेज बढऩे का सीधा असर आसपास के गांवों पर

Water News
राजसमंद

मार्च में त्योहारों की बहार, व्रत-पर्व और वैवाहिक आयोजनों से सजेगा महीना,वैवाहिक कार्यक्रमों की भी रौनक बढ़ेगी

Fastival in March month
राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.