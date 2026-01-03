New Delimitation : राजस्थान में बाड़मेर-बालोतरा जिले का फिर बदला भूगोल, बायतु-गुड़ामालानी विधानसभा नए जिले में शामिल, मचा हड़कंप

जिलों के पुनर्सीमांकन के बाद यह विधानसभा परिसीमन का भी आधार बन सकता है। जानकारों की मानें तो विधानसभा परिसीमन में बालोतरा में गिड़ा-पाटोदी और अन्य क्षेत्रों को मिलाकर एक नई विधानसभा के सृजन की भूमिका तैयार हो सकती है। इधर सिणधरी और धोरीमन्ना को मिलाकर गुड़ामालानी विधानसभा का नया खाका तैयार किया जा सकता है। भाजपा संगठनात्मक दृष्टि से बालोतरा जिले में हमेशा गुड़ामालानी और धोरीमन्ना को साथ लेकर चलती रही है, अब जिले को उसी तर्ज पर पुनर्गठन कर दिया है।