Rakhi Rathore : कौन हैं मृदुभाषी और तेजतर्रार राखी राठौड़? राजस्थान में भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष नियुक्त

Who is Rakhi Rathore : राजस्थान में राखी राठौड़ को भाजपा महिला मोर्चा का प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। महिला मोर्चा का पद करीब 11 माह से रिक्त चल रहा था। पिछले दिनों पार्टी ने मोर्चाें के प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की थी, उस सूची में महिला मोर्चा का नाम कहीं नहीं था। पार्टी सूत्रों के अनुसार राखी राठौड़ को प्रदेश अध्यक्ष बना कर जातिगत संतुलन बैठाने की कोशिश की गई है। अब सवाल है कि कौन हैं राखी राठौड़, जानिए?