RPSC : 5 अप्रेल को होगी सब इंस्पेक्टर-प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा, विशेष निगरानी के लिए आरपीएससी ने बनाई योजना

फाइल फोटो पत्रिका
RPSC : इस बार एसआई-प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा पर राजस्थान लोक सेवा आयोग और सरकार की विशेष निगरानी रहेगी। साल 2021 की भर्ती परीक्षा में पेपर लीक और बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े के चलते इस बार अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी।
1949 में गठित राजस्थान लोक सेवा आयोग ही सब इंस्पेक्टर-प्लाटून कमांडरों की भर्ती परीक्षा कराता है। बीते साल सरकार ने 1015 पदों की अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजी थी। सब इंस्पेक्टर/प्लाटून कमांडर के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा चुके हैं। परीक्षा 5 अप्रेल को होगी।
पिछली भर्ती में निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा को पेपर बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। उसके भांजे और आयोग के बर्खास्त ड्राइवर के जरिए पेपर लीक होते हुए कई हाथों में पहुंच था। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 140 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी की। इनमें 70 से ज्यादा सब इंस्पेक्टर और ट्रेनी सब इंस्पेक्टर सहित अन्य लोग शामिल हैं। आयोग के पूर्व सदस्य रामूराम राइका और उसके पुत्र-पुत्री भी इसी मामले में पुलिस के हत्थे चढ़े थे।
पिछली भर्ती में हुए फर्जीवाड़े के चलते आयोग और सरकार की विशेष निगरानी रहेगी। अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू सहित गृह विभाग इसकी मॉनिटरिंग में जुटे हैं। पेपर निर्माण से पेपरों की सुरक्षा, जिला कलक्टर और पुलिस की निगरानी में परीक्षा के आयोजन तक कड़ी सुरक्षा रहेगी।
896 पद उप निरीक्षक
4 पद उपनिरीक्षक (एपी)सहरिया
25 पद उप निरीक्षक (एपी) एसटी क्षेत्र
26 पद उप निरीक्षक आइबी
64 पद प्लाटून कमांडर
(पदों की संख्या आयोग के अनुसार)।
बड़ी खबरेंView All
अजमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग