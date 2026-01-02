RPSC : 5 अप्रेल को होगी सब इंस्पेक्टर-प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा, विशेष निगरानी के लिए आरपीएससी ने बनाई योजना

पिछली भर्ती में निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा को पेपर बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। उसके भांजे और आयोग के बर्खास्त ड्राइवर के जरिए पेपर लीक होते हुए कई हाथों में पहुंच था। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 140 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी की। इनमें 70 से ज्यादा सब इंस्पेक्टर और ट्रेनी सब इंस्पेक्टर सहित अन्य लोग शामिल हैं। आयोग के पूर्व सदस्य रामूराम राइका और उसके पुत्र-पुत्री भी इसी मामले में पुलिस के हत्थे चढ़े थे।