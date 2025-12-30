New Year Projects: नववर्ष पर इस शहर की बल्ले-बल्ले, पेयजल से लेकर स्टेडियम तक कई बड़ी परियोजनाएं होंगी शुरू

Urban Planning: अजमेर. नववर्ष के शुभारम्भ के साथ ही अजमेर शहर को कई बड़े विकास कार्यों की सौगात मिलने जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी संबंधित विभाग शिलान्यास की तैयारी तुरंत करें, कार्य शीघ्र प्रारंभ हों और तय समय-सीमा में पूरे किए जाएं, ताकि आमजन को जल्द लाभ मिल सके और लागत में अनावश्यक वृद्धि न हो।