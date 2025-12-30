30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

New Year Projects: नववर्ष पर इस शहर की बल्ले-बल्ले, पेयजल से लेकर स्टेडियम तक कई बड़ी परियोजनाएं होंगी शुरू

Public Welfare Schemes: नए साल की सौगातें तय, विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश— समय पर पूरे हों सभी विकास कार्य**, 450 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं को मिलेगी रफ्तार।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Rajesh Dixit

Dec 30, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

Urban Planning: अजमेर. नववर्ष के शुभारम्भ के साथ ही अजमेर शहर को कई बड़े विकास कार्यों की सौगात मिलने जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी संबंधित विभाग शिलान्यास की तैयारी तुरंत करें, कार्य शीघ्र प्रारंभ हों और तय समय-सीमा में पूरे किए जाएं, ताकि आमजन को जल्द लाभ मिल सके और लागत में अनावश्यक वृद्धि न हो।

सोमवार को अजमेर में आयोजित बैठक में पीएचईडी, ऊर्जा विभाग, अजमेर विकास प्राधिकरण और नगर निगम के अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये योजनाएं शहर की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करेंगी और अजमेर को आधुनिक सुविधाओं से युक्त शहर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी।

इन परियोजनाओं से पेयजल, बिजली, खेल, शिक्षा, पर्यटन और सुरक्षा जैसे अहम क्षेत्रों में सुधार होगा। खास बात यह है कि अधिकांश कार्यों की तैयारी पूरी कर ली गई है और नए साल की शुरुआत में ही कई परियोजनाओं का शुभारम्भ किया जाएगा।

ये होंगे विकास कार्य

1 : पेयजल परियोजना

    270 करोड़ रुपए की लागत से नसीराबाद से कोटड़ा तक नई पाइपलाइन बिछेगी। कोटड़ा, पृथ्वीराज नगर और लोहागल में तीन नए सर्विस रिजर्वोयर बनेंगे। इससे अजमेर उत्तर क्षेत्र में पानी के प्रेशर और अनियमित आपूर्ति की समस्या दूर होगी।

    2 : बिजली व्यवस्था को मजबूती

    147 करोड़ रुपए की लागत से हाथी भाटा पावर हाउस में गैस आधारित नया जीएसएस बनेगा। इससे शहर को उच्च गुणवत्ता की निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिलेगी और बिजली समस्या का स्थायी समाधान होगा।

    3 : कन्वेंशन सेंटर व स्टेडियम

    माकड़वाली क्षेत्र में 25 करोड़ रुपए का आधुनिक कन्वेंशन सेंटर बनेगा। वहीं पृथ्वीराज नगर के पास 12 करोड़ रुपए की लागत से 30 हजार दर्शक क्षमता का मल्टीपर्पज स्टेडियम विकसित होगा।

    4 : हाइटेक लाइब्रेरी

    गांधी भवन के पीछे 6.46 करोड़ रुपए की लागत से बहुमंजिला हाइटेक लाइब्रेरी बनेगी। यह विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए बड़ी सुविधा होगी।

    5 : सौन्दर्यकरण व सुरक्षा

    वरुण सागर झील का सौन्दर्यकरण कर उसे पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा। साथ ही हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाने का नया भवन बनेगा, जिससे एक लाख से अधिक आबादी की सुरक्षा मजबूत होगी।

    ये भी पढ़ें

    RSSB Exam Dates: बड़ी घोषणा, पटवारी भर्ती 2025 का परिणाम 2 जनवरी को, 5 परीक्षाओं की संभावित तिथियां भी तय
    जयपुर
    RSSB Releases New Strict Dress Code know what to wear and what not to wear for recruitment exams in winter

    खबर शेयर करें:

    Join Arovia on WhatsApp

    शहर की खबरें:

    जयपुर न्यूज़

    जोधपुर न्यूज़

    अलवर न्यूज़

    सीकर न्यूज़

    कोटा न्यूज़

    Published on:

    30 Dec 2025 11:42 am

    Hindi News / Rajasthan / Ajmer / New Year Projects: नववर्ष पर इस शहर की बल्ले-बल्ले, पेयजल से लेकर स्टेडियम तक कई बड़ी परियोजनाएं होंगी शुरू

    बड़ी खबरें

    View All

    अजमेर

    राजस्थान न्यूज़

    ट्रेंडिंग

    लूट में ‘आधी बरामदगी’ की कहानी उजागर, एएसआई निलंबित

    लूट में ‘आधी बरामदगी’ की कहानी उजागर, एएसआई निलंबित
    अजमेर

    Ajmer News: महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलगुरु को जान से मारने की धमकी, केस दर्ज

    MDS University Vice Chancellor, Death threat, death threat to Vice Chancellor, Ajmer News, Rajasthan News
    अजमेर

    Rajasthan: अपात्र अभ्यर्थियों के फॉर्म भरने वाले ई-मित्र संचालकों पर गिरेगी गाज, सभी कलक्टर को कार्रवाई के निर्देश

    Online form
    अजमेर

    RAS-2023 रिजल्ट एनालिसिस: ग्रामीण क्षेत्र के अभ्यर्थियों का दबदबा, जयपुर जिला और राजस्थान विश्वविद्यालय सबसे आगे

    RPSC
    अजमेर

    अजमेर स्टेशन पर 5 पिस्टल, 12 कारतूस के साथ तस्कर गिरफ्तार

    अजमेर स्टेशन पर 5 पिस्टल. 12 कारतूस के साथ तस्कर गिरफ्तार
    अजमेर
    Play Store

    DOWNLOAD ON

    Play Store

    App Store

    DOWNLOAD ON

    App Store

    TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
    Patrika Site Logo

    Trending Topics

    PM Modi

    Year Ender

    Top Categories

    राष्ट्रीय

    मनोरंजन

    स्वास्थ्य

    राजस्थान

    मध्य प्रदेश

    Legal

    Privacy Policy

    Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

    This website follows the DNPA’s code of conduct

    Code of Conduct

    About Us

    Grievance Policy

    RSS

    Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.