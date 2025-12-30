New Year Projects: नववर्ष पर इस शहर की बल्ले-बल्ले, पेयजल से लेकर स्टेडियम तक कई बड़ी परियोजनाएं होंगी शुरू

फोटो पत्रिका नेटवर्क
Urban Planning: अजमेर. नववर्ष के शुभारम्भ के साथ ही अजमेर शहर को कई बड़े विकास कार्यों की सौगात मिलने जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी संबंधित विभाग शिलान्यास की तैयारी तुरंत करें, कार्य शीघ्र प्रारंभ हों और तय समय-सीमा में पूरे किए जाएं, ताकि आमजन को जल्द लाभ मिल सके और लागत में अनावश्यक वृद्धि न हो।
सोमवार को अजमेर में आयोजित बैठक में पीएचईडी, ऊर्जा विभाग, अजमेर विकास प्राधिकरण और नगर निगम के अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये योजनाएं शहर की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करेंगी और अजमेर को आधुनिक सुविधाओं से युक्त शहर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी।
इन परियोजनाओं से पेयजल, बिजली, खेल, शिक्षा, पर्यटन और सुरक्षा जैसे अहम क्षेत्रों में सुधार होगा। खास बात यह है कि अधिकांश कार्यों की तैयारी पूरी कर ली गई है और नए साल की शुरुआत में ही कई परियोजनाओं का शुभारम्भ किया जाएगा।
270 करोड़ रुपए की लागत से नसीराबाद से कोटड़ा तक नई पाइपलाइन बिछेगी। कोटड़ा, पृथ्वीराज नगर और लोहागल में तीन नए सर्विस रिजर्वोयर बनेंगे। इससे अजमेर उत्तर क्षेत्र में पानी के प्रेशर और अनियमित आपूर्ति की समस्या दूर होगी।
147 करोड़ रुपए की लागत से हाथी भाटा पावर हाउस में गैस आधारित नया जीएसएस बनेगा। इससे शहर को उच्च गुणवत्ता की निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिलेगी और बिजली समस्या का स्थायी समाधान होगा।
माकड़वाली क्षेत्र में 25 करोड़ रुपए का आधुनिक कन्वेंशन सेंटर बनेगा। वहीं पृथ्वीराज नगर के पास 12 करोड़ रुपए की लागत से 30 हजार दर्शक क्षमता का मल्टीपर्पज स्टेडियम विकसित होगा।
गांधी भवन के पीछे 6.46 करोड़ रुपए की लागत से बहुमंजिला हाइटेक लाइब्रेरी बनेगी। यह विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए बड़ी सुविधा होगी।
वरुण सागर झील का सौन्दर्यकरण कर उसे पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा। साथ ही हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाने का नया भवन बनेगा, जिससे एक लाख से अधिक आबादी की सुरक्षा मजबूत होगी।
बड़ी खबरेंView All
अजमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग