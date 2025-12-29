RSSB Exam Dates: बड़ी घोषणा, पटवारी भर्ती 2025 का परिणाम 2 जनवरी को, 5 परीक्षाओं की संभावित तिथियां भी तय

फाइल फोटो पत्रिका
RSSB Latest Update: जयपुर. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसएसबी) ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। बोर्ड के अनुसार पटवारी भर्ती परीक्षा–2025 का अंतिम परिणाम 2 जनवरी 2026 को घोषित किया जाएगा। लंबे समय से परिणाम का इंतजार कर रहे हजारों अभ्यर्थियों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। वहीं, संविदा आयुष अधिकारी भर्ती परीक्षा–2025 का परिणाम मार्च 2026 में जारी किए जाने की संभावना जताई गई है।
बोर्ड ने आगे बताया कि वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली कई भर्ती परीक्षाओं की संभावित तिथियां भी तय कर दी गई हैं। लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा–2025 की परीक्षा मई 2026 में प्रस्तावित है, जबकि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा–2025 अप्रैल 2026 के द्वितीय सप्ताह में आयोजित किए जाने की संभावना है। इससे अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी की रणनीति बनाने में आसानी होगी।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि वर्ष 2026 में होने वाली अन्य प्रमुख भर्तियों की परीक्षा तिथियां शीघ्र जारी की जाएंगी। इनमें महिला सुपरवाइजर, वनरक्षक एवं वनपाल, एलडीसी, नई सीईटी, कंप्यूटर अनुदेशक और पीटीआई जैसी परीक्षाएं शामिल हैं। बोर्ड ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें।
|क्रम संख्या
|भर्ती / परीक्षा का नाम
|स्थिति / संभावित तिथि
|1
|पटवारी भर्ती परीक्षा–2025
|अंतिम परिणाम 02 जनवरी 2026 को घोषित होगा
|2
|लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा–2025
|परीक्षा तिथि मई 2026 प्रस्तावित
|3
|एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा–2025
|परीक्षा अप्रैल 2026 के द्वितीय सप्ताह में संभावित
|4
|संविदा आयुष अधिकारी भर्ती परीक्षा
|परिणाम मार्च 2026 में घोषित होगा
|5
|महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा
|परीक्षा तिथि शीघ्र जारी की जाएगी
|6
|वनरक्षक एवं वनपाल भर्ती परीक्षा
|परीक्षा तिथि शीघ्र जारी की जाएगी
|7
|एलडीसी (LDC) एवं आगामी नई सीईटी
|परीक्षा तिथियाँ जल्द घोषित होंगी
|8
|कंप्यूटर अनुदेशक एवं पीटीआई (PTI)
|परीक्षा तिथियाँ शीघ्र जारी की जाएंगी
बोर्ड ने यह भी कहा है कि सभी परीक्षाओं से संबंधित नवीनतम और प्रामाणिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी नियमित रूप से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट का अवलोकन करते रहें, ताकि किसी भी अपडेट से वे वंचित न रहें।
