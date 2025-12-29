RSSB Exam Dates: बड़ी घोषणा, पटवारी भर्ती 2025 का परिणाम 2 जनवरी को, 5 परीक्षाओं की संभावित तिथियां भी तय

RSSB Latest Update: जयपुर. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसएसबी) ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। बोर्ड के अनुसार पटवारी भर्ती परीक्षा–2025 का अंतिम परिणाम 2 जनवरी 2026 को घोषित किया जाएगा। लंबे समय से परिणाम का इंतजार कर रहे हजारों अभ्यर्थियों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। वहीं, संविदा आयुष अधिकारी भर्ती परीक्षा–2025 का परिणाम मार्च 2026 में जारी किए जाने की संभावना जताई गई है।