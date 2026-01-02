अजमेर में कुत्ते के काटने से महिला की मौत, नहीं लगवाया रेबीज का टीका, पूरे शरीर में फैल गया था जहर

परिजनों के अनुसार, आदर्शनगर थाना क्षेत्र के सेंदरिया गांव निवासी मैना देवी (44) पत्नी स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह अकेली रहती थी। करीब एक महीने पहले गांव में घूमते समय उसे कुत्ते ने हाथ पर काट लिया। मानसिक रूप से बीमार होने के कारण वह समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सकी न ही रेबीज का टीकाकरण कराया गया।