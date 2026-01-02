2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

अजमेर में कुत्ते के काटने से महिला की मौत, नहीं लगवाया रेबीज का टीका, पूरे शरीर में फैल गया था जहर

डॉग बाइट के बाद समय पर इलाज और रेबीज टीकाकरण नहीं मिलने से 44 वर्षीय मैना देवी की मौत हो गई। आदर्शनगर क्षेत्र के सेंदरिया गांव निवासी महिला को एक महीने पहले कुत्ते ने काटा था। झाड़-फूंक पर भरोसे के चलते इलाज नहीं कराया।

less than 1 minute read
Google source verification

अजमेर

image

Arvind Rao

Jan 02, 2026

Woman Dies of Rabies After Dog Bite in Ajmer

Dog Bite (Photo-AI)

अजमेर: डॉग बाइट का समय पर इलाज और टीकाकरण नहीं मिलने से एक महिला की मौत हो गई। बुधवार को महिला की अचानक तबीयत बिगड़ने पर जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया था। गुरुवार सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

परिजनों के अनुसार, आदर्शनगर थाना क्षेत्र के सेंदरिया गांव निवासी मैना देवी (44) पत्नी स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह अकेली रहती थी। करीब एक महीने पहले गांव में घूमते समय उसे कुत्ते ने हाथ पर काट लिया। मानसिक रूप से बीमार होने के कारण वह समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सकी न ही रेबीज का टीकाकरण कराया गया।

बुधवार को अचानक उसकी हालत गंभीर हो गई, जिस पर ग्रामीणों ने उसे जेएलएन अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। सूचना पर परिजन भी अस्पताल पहुंचे, लेकिन गुरुवार सुबह मैना देवी की मौत हो गई। पड़ताल में सामने आया कि महिला ने एंटीरेबीज टीकाकरण नहीं कराया था।

गांव में कुत्ते के काटने के बाद महिला ने झाड़-फूंक और घरेलू नुस्खों पर भरोसा किया, लेकिन समय रहते चिकित्सकीय इलाज नहीं कराया। इसका गंभीर नतीजा सामने आया और रेबीज का जहर धीरे-धीरे पूरे शरीर में फैल गया।

बताया गया कि पति की मौत और मानसिक बीमारी के कारण महिला की जिंदगी पहले से ही सीमित थी। अकेलापन, पारिवारिक परेशानियां और लगातार संघर्ष ने उन्हें इतना कमजोर कर दिया कि कुत्ते के काटने जैसी गंभीर घटना को भी उन्होंने नजरअंदाज कर दिया और समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सकी।

इस दुखद घटना ने एक बार फिर डॉग बाइट और रेबीज के खतरों को उजागर किया है। स्वास्थ्य विभाग ने पुष्टि की कि मैना देवी ने रेबीज का टीका नहीं लगवाया था। विभाग ने लोगों से अपील की है कि कुत्ते के काटने पर लापरवाही न बरतें और तुरंत नजदीकी अस्पताल जाकर टीकाकरण कराएं।

ये भी पढ़ें

‘आततायियों के जुल्म से धर्म बदलवाया, वरना यहां के मुसलमान भी…’, भाजपा विधायक का बड़ा बयान
बाड़मेर
MLA Mahant Pratap

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Jan 2026 10:45 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / अजमेर में कुत्ते के काटने से महिला की मौत, नहीं लगवाया रेबीज का टीका, पूरे शरीर में फैल गया था जहर

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

RPSC : 5 अप्रेल को होगी सब इंस्पेक्टर-प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा, विशेष निगरानी के लिए आरपीएससी ने बनाई योजना

Rajasthan Sub-Inspector and Platoon Commander recruitment exam on 5 April RPSC has created a plan for special monitoring
अजमेर

अजमेर में नए साल के जश्न में नशे का खलल, कार चालक ने तीन वाहनों को मारी टक्कर, सात घायल

अजमेर

RBSE: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा आज से, इनरोलमेंट ऑनलाइन जारी

Rajasthan Board of Secondary Education
अजमेर

नए साल के जश्न पर अजमेर पुलिस अलर्ट, शराब पीकर वाहन चलाया तो खैर नहीं, चप्पे-चप्पे पर रहेगी नजर

अजमेर

New Year Projects: नववर्ष पर इस शहर की बल्ले-बल्ले, पेयजल से लेकर स्टेडियम तक कई बड़ी परियोजनाएं होंगी शुरू

अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.