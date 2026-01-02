‘आततायियों के जुल्म से धर्म बदलवाया, वरना यहां के मुसलमान भी…’, भाजपा विधायक का बड़ा बयान

MLA Mahant Pratap (Patrika Photo)
बाड़मेर: महाबार गांव में बुधवार को एक कार्यक्रम में पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी ने जातियों में बंटे समाज के एक होने की तस्वीर बताते हुए कहा कि भारत का मुसलमान भी राष्ट्रवादी है। वह आततायियों के जुल्म से बदला है, कुछ पीढ़ी पहले ही वो हिंदू रहा है।
पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी ने बॉर्डर जिले के गांवों में हिंदुओं के मुसलमान में धर्म परिवर्तन को लेकर सहज सवाल किए। उन्होंने एक मंच पर सभी जातियों के लोगों के बैठकर अपनी बात रखने की तारीफ करते हुए कहा कि जब सब लोग एक साथ बैठते हैं तो उनकी बात गांव से लेकर राष्ट्र तक सुनी जाती है।
विधायक महंत प्रतापपुरी ने अपने वक्तव्य में पहले कार्यक्रम में आए सभी लोगों से पूछा कि आपकी जाति क्या है, इसके लिए हाथ खड़े करें। जातियों के नाम पर जब सबने अपनी-अपनी जाति के लिए हाथ खड़ा किया तो फिर उन्होंने अगला सवाल किया इसमें तो कोई पचास तो कोई पांच ही है। लेकिन अब बताएं हिंदू कितने हैं? इस पर तकरीबन सारे हाथ खड़े हुए।
विधायक प्रतापपुरी ने कहा कि हिंदू समाज आपकी असली पहचान। इसी प्रकार एक ही जाजम पर बैठे रहें, हिंदुस्तान को कोई रोक नहीं पाएगा। उन्होंने जाजम में बैठे मुसलमानों की बात रखते हुए पूछा कि कितनी पीढ़ी पहले आपका धर्म परिवर्तन हुआ है। महंत ने कहा कि ये भी हिंदू ही थे। आततायियों के आक्रमण और विपरीत परिस्थितियों में धर्म बदलना पड़ा।
विधायक ने कहा कि यह अपने ही हैं। भारत का मुसलमान राष्ट्रवादी है। राष्ट्रवाद का यह भाव हम सबमें हैं। भजपा नेता स्वरूप सिंह खारा ने इस बीच कहा कि ये वापस हिंदू बन सकते हैं, इस पर महंत प्रतापपुरी ने कहा कि घर वापसी करने वाले का मान-सम्मान होता है।
