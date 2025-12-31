MP मन्नालाल रावत-राजकुमार रोत में जुबानी जंग: ‘चप्पल निकालने का संकेत देकर उकसाया, बैठक थी जनता के हक की, महाशय तो तमाशा बना गए’

इसके साथ ही सांसद रावत ने दिशा की बैठक के वीडियो पोस्ट की है। इसमें सांसद रोत द्वारा तुम कहकर बोलने तथा आसपुर विधायक द्वारा लड़ाई करनी हो तो बाहर आ जाना के बयान का वीडियो पोस्ट की है। वीडियो पर लिखा विकास की राह में रोड़े। वहीं, रावत ने एक साक्षात्कार में कहा है कि डूंगरपुर को विकास की मुख्यद्वारा से काटकर अलगाववाद का टापू बनाने का प्रयास किया जा रहा है। राजनीतिक छिछोरापन किया है।