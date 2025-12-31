31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

MP मन्नालाल रावत-राजकुमार रोत में जुबानी जंग: ‘चप्पल निकालने का संकेत देकर उकसाया, बैठक थी जनता के हक की, महाशय तो तमाशा बना गए’

डूंगरपुर में दिशा बैठक के दौरान सांसद मन्नालाल रावत और सांसद राजकुमार रोत आमने-सामने आ गए। बैठक के बाद दोनों नेताओं ने सोशल मीडिया पर एक-दूसरे पर आरोप लगाए। समर्थकों में भी बयानबाजी तेज हो गई। मामला दो दिन से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Arvind Rao

Dec 31, 2025

MP Rajkumar Rot and MP Mannalal Rawat

MP Rajkumar Rot and MP Mannalal Rawat (Patrika Photo)

उदयपुर: डूंगरपुर जिले में दिशा की बैठक में आमने-सामने हुए उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत और डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत तथा समर्थकों के बीच अब जुबानी जंग शुरू हो गई है। सोशल मीडिया को हथियार बनाकर आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं।

दोनों ही पार्टियों के समर्थक भी इसमें कूद पड़े हैं। उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने दिशा की बैठक के बाद अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर चार अलग-अलग पोस्ट की हैं, जिसमें दिशा की बैठक में सांसद राजकुमार रोत और विधायक उमेश मीणा की ओर से की जा रही बयानबाजी को टारगेट किया है।

वीडियो पोस्ट के साथ ही सांसद रावत ने इस पूरे मामले को भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष और मुख्यमंत्री सहित कई मंत्रियों तक पहुंचाया है। इधर, सांसद रोत ने भी बैठक के तुरंत बाद कार में जाते हुए एक वीडियो पोस्ट की है। सोशल मीडिया पर दो दिन से यह मुद्दा ट्रेंड कर रहा है।

चर्चवाद क्षेत्र की संस्कृति को निगल जाएगा : रावत

सांसद मन्नालाल रावत ने भाजपा समर्थकों की ओर से की जा रही नारेबाजी का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि गलत को गलत कहना सीख गए, तो विकसित भारत में विकसित डूंगरपुर अवश्य होगा। अन्यथा अलगाव, अहंकार और चर्चवाद क्षेत्र की सज्जनशक्ति, विकास और संस्कृति को निगल जाएगा।

इसके साथ ही सांसद रावत ने दिशा की बैठक के वीडियो पोस्ट की है। इसमें सांसद रोत द्वारा तुम कहकर बोलने तथा आसपुर विधायक द्वारा लड़ाई करनी हो तो बाहर आ जाना के बयान का वीडियो पोस्ट की है। वीडियो पर लिखा विकास की राह में रोड़े। वहीं, रावत ने एक साक्षात्कार में कहा है कि डूंगरपुर को विकास की मुख्यद्वारा से काटकर अलगाववाद का टापू बनाने का प्रयास किया जा रहा है। राजनीतिक छिछोरापन किया है।

'वो तो बस माहौल बिगाड़ने आए थे'

डूंगरपुर-बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोत ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट डाली है। इसमें लिखा है कि डूंगरपुर जिला सभागार में मेरी अध्यक्षता में दिशा कमेटी की बैठक हुई। पर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत बैठक में पहुंचे, तब से योजनाबद्ध तरीके से बैठक को बिगाड़ने का प्रयास किया। हद तब हुई जब उनके द्वारा पूर्व दिशा बैठक को ही कबाड़ा और फर्जी जैसे शब्दों से संबोधित किया।

रोत ने लिखा कि वीडियो में देखा होगा, वो चप्पल निकालने का संकेत देकर मुझे उकसाने का प्रयास कर रहे थे। पर, मैंने और बीएपी के विधायकों ने संयम रखा और उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया। बैठक थी जनता के हक की। पर, महाशय तो तमाशा बनाने आए थे। हमें उकसाने के बहुत इशारे हुए पर संयम ने जीत दिलाई। हम बोले सिर्फ हक की बात हो, पर वो तो बस माहौल बिगाड़ने आए थे।

समर्थकों में भी आरोप-प्रत्यारोप

दोनों सांसदों तथा आसपुर विधायक उमेश मीणा के बयानबाजी को लेकर सोमवार शाम से सोशल मीडिया पर दिशा बैठक के वीडियो पोस्ट होते रहे। समर्थकों की भी जुबानी जंग छिड़ गई। कई समर्थक उदयपुर सांसद, तो कुछ बीएपी के सांसद एवं विधायक के समर्थन में बयानबाजी कर रहे हैं। उदयपुर देहात अध्यक्ष पुष्कर तेली और महामंत्री पंकज बोराणा समेत कई नेताओं ने निंदा की।

मुद्दों से भटकाने के लिए माहौल बिगाड़ा : राठौड़

सांसद मन्नालाल रावत सह अध्यक्ष की हैसियत से बैठक में शामिल हुए थे। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की 101 योजनाओं पर चर्चा की मांग की, लेकिन डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत ने मुद्दों से भटकाने के लिए सांसद से अभद्रता की। सांसद रावत के साथ किया गया यह कृत्य अत्यंत निंदनीय है।
-गजपाल सिंह राठौड़, जिलाध्यक्ष भाजपा

ये भी पढ़ें

राजस्थान: NSUI के पूर्व अध्यक्ष समेत 15 नेता भाजपा में शामिल, ‘वहां निराशा और कुंठा का माहौल’
जयपुर
Rajasthan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

31 Dec 2025 12:38 pm

Published on:

31 Dec 2025 11:31 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / MP मन्नालाल रावत-राजकुमार रोत में जुबानी जंग: ‘चप्पल निकालने का संकेत देकर उकसाया, बैठक थी जनता के हक की, महाशय तो तमाशा बना गए’

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

उदयपुर: घर में एएसआई का अधजला शव मिला, पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो उड़े होश

उदयपुर

उदयपुर के जंगलों का खौफनाक सच आएगा सामने, पुलिस अफसर हिमांशु सिंह राजावत ने 2019 के मर्डर केस पर बनाई फिल्म ‘सागवान’

उदयपुर

उदयपुर गैंगरेप मामले में बड़ी कार्रवाई, IT कंपनी के CEO समेत तीन आरोपियों को भेजा जेल

Udaipur gang rape case
उदयपुर

महाराणा प्रताप पर बयान के बाद गुलाबचंद कटारिया ने मांगी माफी, बोले- किसी को बुरा लगा तो क्षमा चाहता हूं

Maharana Pratap, statement on Maharana Pratap, Punjab Governor Gulabchand Kataria, Gulabchand Kataria, Udaipur News, Rajasthan News
उदयपुर

Motivational: 7 बार असफल होने के बाद बने एयरफोर्स ऑफिसर, पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए डिलीवरी बॉय का भी किया काम

Air-Force-Officer-Success-Story
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.