जयपुर

राजस्थान: NSUI के पूर्व अध्यक्ष समेत 15 नेता भाजपा में शामिल, ‘वहां निराशा और कुंठा का माहौल’

पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष बीके कुशवाह सहित एनएसयूआई के 15 नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा के प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी ने सभी को सदस्यता ग्रहण करवाई।

Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Dec 30, 2025

Rajasthan

एनएसयूआई के 15 नेता भाजपा में शामिल (फोटो- सोशल मीडिया)

जयपुर: राजस्थान की सियासत में सोमवार को एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला, जब नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष बीके कुशवाह ने अपने 15 सहयोगियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

बता दें कि यह कार्यक्रम भाजपा प्रदेश कार्यालय में नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी की उपस्थिति में आयोजित हुआ। जहां सभी नए सदस्यों को पार्टी का दुपट्टा पहनाकर औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल किया गया।

इस मौके पर भाजपा प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और राजस्थान में हो रहे विकास कार्यों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कार्यशैली और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के संगठनात्मक नेतृत्व से प्रभावित होकर बीके कुशवाह ने भाजपा की सदस्यता ली है। उन्होंने कहा, भाजपा की स्पष्ट नीति, राष्ट्रवादी विचारधारा और विकास केंद्रित सोच आज युवाओं को आकर्षित कर रही है, जिसका उदाहरण यह राजनीतिक जुड़ाव है।

सैनी ने विश्वास जताया कि बीके कुशवाह और उनकी टीम संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि छात्र राजनीति से निकले ये कार्यकर्ता युवाओं के बीच भाजपा की नीतियों और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से पहुंचाने का कार्य करेंगे।

उन्होंने कांग्रेस और उसके छात्र संगठन एनएसयूआई पर निशाना साधते हुए कहा कि वहां निराशा और कुंठा का माहौल है। जबकि भाजपा में कार्यकर्ताओं को काम करने और आगे बढ़ने के पूरे अवसर मिलते हैं।

कौन-कौन हुए भाजपा में शामिल

भाजपा में शामिल होने वालों में प्रमुख रूप से रवि डोयला (सरपंच, नीम बसई), रामनरेश, रामू कुशवाह, नीरज कुमार, पवन पोसवाल, महेंद्र, मनोज कुमार, मनीष गोस्वामी, राजेश मीणा, मनीष कुमार मीणा, राहुल कुमार, पी. खान, कृष्ण कुमार, दीपचंद (सरपंच), रविंद्र और अनमोल बंसल शामिल रहे।

इस अवसर पर भाजपा प्रदेश मंत्री डॉ. अपूर्वा सिंह और नारायण मीणा भी मंच पर मौजूद रहे। उन्होंने भी नए सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि युवाओं और छात्र राजनीति से जुड़े नेताओं का भाजपा में आना संगठन के लिए सकारात्मक संकेत है।

30 Dec 2025 12:41 pm

