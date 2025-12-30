राजस्थान: NSUI के पूर्व अध्यक्ष समेत 15 नेता भाजपा में शामिल, ‘वहां निराशा और कुंठा का माहौल’

इस मौके पर भाजपा प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और राजस्थान में हो रहे विकास कार्यों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कार्यशैली और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के संगठनात्मक नेतृत्व से प्रभावित होकर बीके कुशवाह ने भाजपा की सदस्यता ली है। उन्होंने कहा, भाजपा की स्पष्ट नीति, राष्ट्रवादी विचारधारा और विकास केंद्रित सोच आज युवाओं को आकर्षित कर रही है, जिसका उदाहरण यह राजनीतिक जुड़ाव है।