Lado Protsahan Yojana: राजस्थान में बेटियों के लिए खुशखबरी, सरकारी अस्पताल में जन्मी बच्चियों को निजी स्कूलों में भी लाभ मिलेगा

राजस्थान सरकार की यह विशेष योजना है, जिसका उद्देश्य राजस्थान में जन्मी बेटियों को उनके जन्म से लेकर शिक्षा व स्नातक पूरा होने तक आर्थिक सहायता देकर उन्हें सशक्त बनाना है। इसे पहले राजश्री स्कीम के नाम से भी जाना जाता था। योजना के तहत कुल 1.50 लाख तक की सहायता सात किस्तों में दी जाती है।