30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झालावाड़

Vasundhara Raje: ‘हेलमेट रखा नहीं, पहना जाता है’, वसुंधरा राजे ने स्कूटी सवार स्टूडेंट्स को सिखाए ट्रैफिक नियम

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मानवीय पहल दिखाते हुए स्कूटी से जा रहे छात्रों को रोककर ट्रैफिक नियमों का महत्व समझाया। हेलमेट न पहनने पर उन्होंने कहा, हेलमेट रखने के लिए नहीं, पहनने के लिए होता है।

2 min read
Google source verification

झालावाड़

image

Arvind Rao

Dec 30, 2025

Vasundhara Raje
Play video

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे (फोटो- पत्रिका)

झालरापाटन (झालावाड़): राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का एक मानवीय और जागरुकता से जुड़ा पहलू देखने को मिला, जब उन्होंने सड़क पर स्कूटी से जा रहे बच्चों को रोककर उसे यातायात नियमों का महत्व समझाया।

बता दें कि यह घटना 26 दिसंबर 2025 की बताई जा रही है। जो झालावाड़ जिले के झालरापाटन क्षेत्र स्थित गोदाम की तलाई इलाके में हुई। वसुंधरा राजे डाक बंगले से भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रीकृष्ण पाटीदार के निवास की ओर जा रही थीं।

इसी दौरान रास्ते में उन्होंने देखा कि दो छात्र स्कूटी पर सवार होकर कोचिंग के लिए जा रहे हैं, लेकिन दोनों ने हेलमेट नहीं पहन रखा था। इस पर राजे ने तुरंत अपनी कार रुकवाई और स्कूटी सवार बच्चों को पास बुलाया।

बच्चों से बातचीत के दौरान वसुंधरा राजे ने उनसे पूछा कि हेलमेट कहां है। इस पर बच्चों ने मुस्कराते हुए जवाब दिया कि हेलमेट उनके पास रखा हुआ है। इस पर राजे ने सहज लेकिन सख्त लहजे में कहा कि हेलमेट रखने के लिए नहीं, पहनने के लिए होता है।

उन्होंने बच्चों को समझाया कि यातायात नियमों के अनुसार दोपहिया वाहन चलाने वाले और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। क्योंकि यह उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है।

राजे ने कहा कि छोटी सी लापरवाही कभी-कभी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। उन्होंने बच्चों को अपने परिवार और भविष्य की जिम्मेदारियों का भी हवाला देते हुए ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की। बच्चों ने भी उनकी बातों को गंभीरता से सुना और आगे से नियमों का पालन करने का आश्वासन दिया।

इस दौरान वसुंधरा राजे के साथ कार में भाजपा जिलाध्यक्ष हर्षवर्धन शर्मा भी मौजूद थे। पूरे घटनाक्रम का वीडियो भाजपा ग्रामीण मंडल उपाध्यक्ष बालचंद राठौर ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना।

ये भी पढ़ें

उदयपुर गैंगरेप मामले में बड़ी कार्रवाई, IT कंपनी के CEO समेत तीन आरोपियों को भेजा जेल
उदयपुर
Udaipur gang rape case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Dec 2025 11:43 am

Published on:

30 Dec 2025 10:46 am

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / Vasundhara Raje: ‘हेलमेट रखा नहीं, पहना जाता है’, वसुंधरा राजे ने स्कूटी सवार स्टूडेंट्स को सिखाए ट्रैफिक नियम

बड़ी खबरें

View All

झालावाड़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jhalawar: पुलिस हिरासत में युवक की मौत के बाद भड़के परिजन, बेटे का शव देखकर बेहोश हो गई मां, रख दी ये डिमांड

Jhalawar-Youth-Died
झालावाड़

Jhalawar: पुश्तैनी मकान के विवाद में हत्या, चचेरे भाई और भतीजों ने पिता को दी दर्दनाक मौत, गिरफ्तार

Jhalawar-Murder
झालावाड़

क्रूरता की सारी हदें पार: कड़ाके की ठंड में बिना कपड़े नवजात को झाड़ियों में फेंक गए परिजन, वीडियो देख कांप उठेगी रूह

Jhalawar-Newborn-Baby
झालावाड़

Jhalawar News : ‘मां’ इतनी निष्ठुर नहीं हो सकती, 7 डिग्री की सर्द रात में झाड़ियों में मिला नवजात, आईसीयू में किया भर्ती

Jhalawar News A mother can not be this heartless A newborn baby found abandoned in bushes on a freezing 7-degree night Read about this heartbreaking incident
झालावाड़

एमपी से भागकर आए प्रेमी जोड़े ने झालावाड़ के मंदिर में की शादी, फिर विषाक्त खाकर की खुदकुशी

झालावाड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.