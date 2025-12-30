Vasundhara Raje: ‘हेलमेट रखा नहीं, पहना जाता है’, वसुंधरा राजे ने स्कूटी सवार स्टूडेंट्स को सिखाए ट्रैफिक नियम

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे (फोटो- पत्रिका)
झालरापाटन (झालावाड़): राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का एक मानवीय और जागरुकता से जुड़ा पहलू देखने को मिला, जब उन्होंने सड़क पर स्कूटी से जा रहे बच्चों को रोककर उसे यातायात नियमों का महत्व समझाया।
बता दें कि यह घटना 26 दिसंबर 2025 की बताई जा रही है। जो झालावाड़ जिले के झालरापाटन क्षेत्र स्थित गोदाम की तलाई इलाके में हुई। वसुंधरा राजे डाक बंगले से भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रीकृष्ण पाटीदार के निवास की ओर जा रही थीं।
इसी दौरान रास्ते में उन्होंने देखा कि दो छात्र स्कूटी पर सवार होकर कोचिंग के लिए जा रहे हैं, लेकिन दोनों ने हेलमेट नहीं पहन रखा था। इस पर राजे ने तुरंत अपनी कार रुकवाई और स्कूटी सवार बच्चों को पास बुलाया।
बच्चों से बातचीत के दौरान वसुंधरा राजे ने उनसे पूछा कि हेलमेट कहां है। इस पर बच्चों ने मुस्कराते हुए जवाब दिया कि हेलमेट उनके पास रखा हुआ है। इस पर राजे ने सहज लेकिन सख्त लहजे में कहा कि हेलमेट रखने के लिए नहीं, पहनने के लिए होता है।
उन्होंने बच्चों को समझाया कि यातायात नियमों के अनुसार दोपहिया वाहन चलाने वाले और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। क्योंकि यह उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है।
राजे ने कहा कि छोटी सी लापरवाही कभी-कभी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। उन्होंने बच्चों को अपने परिवार और भविष्य की जिम्मेदारियों का भी हवाला देते हुए ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की। बच्चों ने भी उनकी बातों को गंभीरता से सुना और आगे से नियमों का पालन करने का आश्वासन दिया।
इस दौरान वसुंधरा राजे के साथ कार में भाजपा जिलाध्यक्ष हर्षवर्धन शर्मा भी मौजूद थे। पूरे घटनाक्रम का वीडियो भाजपा ग्रामीण मंडल उपाध्यक्ष बालचंद राठौर ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना।
बड़ी खबरेंView All
झालावाड़
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग