Kota News: कोटा में हैंगिंग ब्रिज पर गोरक्षकों ने रोका वसुंधरा राजे का काफिला, 20 मिनट तक जाम, जानें मामला

गोरक्षक संगठनों का आरोप है कि नगर निगम के ठेकेदार मृत गायों को बंदा धरमपुरा क्षेत्र के पास स्थित खाली प्लॉट में खुले में फेंक देते हैं। उनका कहना है कि गायों को सड़कों पर घसीटते हुए ले जाया जाता है, जो न केवल क्रूरता है बल्कि धार्मिक भावनाओं और सांस्कृतिक मूल्यों का भी अपमान है। उनकी मांग है कि मृत गायों का निस्तारण खुले में फेंकने के बजाय धार्मिक परंपराओं के अनुसार जमीन में दफनाकर किया जाए।