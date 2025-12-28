जोधपुर और नागौर से आने वाले लोगों को मिलेगी बड़ी राहत, खींवसर में फोरलेन-बाइपास का निर्माण शुरू

फोटो पत्रिका
खींवसर। जोधपुर और नागौर से शहर में आने वाले वाहनों को अब बड़ी राहत मिलने वाली है। खींवसर में पदमसर चौराहा से राव करमसी सर्किल होते हुए रूपरजत चौराहा तक बाइपास और फोरलेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इस कार्य के लिए राज्य सरकार ने 35 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है और निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।
फोरलेन बनने के बाद शहर के भीड़-भाड़ वाले मार्गों से होकर ओसियां और फलौदी स्टेट हाईवे की तरफ जाने वाले वाहन सीधे बाइपास से गुजर सकेंगे। इससे शहर के मुख्य मार्गों पर यातायात दबाव कम होगा और आवागमन सुगम होगा। मार्ग में आने वाले 21 मीटर की परिधि में अतिक्रमण हटाए जाएंगे। इसके साथ ही शहर का सौन्दर्य भी बढ़ेगा।
पदमसर से राव करमसी चौराहा तक मार्ग पर रोडवेज बस स्टैंड, पुलिस थाना, बैंक, जिला अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर, महिला बाल विकास विभाग और नया बाजार होने के कारण भारी यातायात दबाव रहता है। फोरलेन बनने के बाद वाहन तेजी से और सुरक्षित रूप से चल सकेंगे। रूपरजत चौराहा से शहर में आने वाले मार्ग पर अतिक्रमण हटाने से रास्ता चौड़ा होगा।
खींवसर के 220 केवी विद्युत जीएसएस से आकला रोड होते हुए ओसियां मार्ग और भावण्डा तिराहा तक बाइपास का निर्माण होगा। यह लगभग 10 मीटर चौड़ी होगी, जिससे दो वाहन आराम से आमने-सामने आ-जा सकेंगे। इस बाइपास से वाहन चालकों को शहर के भारी यातायात से राहत मिलेगी और ओसियां व फलौदी स्टेट हाईवे की तरफ बसे गांवों में जाने की राह सुगम होगी। द्वितीय चरण में भावण्डा तिराहे से नागौर रोड तक बाइपास निर्माण प्रस्तावित है।
सहायक अभियंता सुरेन्द्रसिंह ने बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने फोरलेन और बाइपास निर्माण कार्य के लिए आवश्यक अतिक्रमण चिन्हित कर दिए हैं। निर्माण के बाद आवागमन सुगम होने के साथ शहर का सौंदर्य भी बढ़ेगा।
