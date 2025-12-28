जोधपुर और नागौर से आने वाले लोगों को मिलेगी बड़ी राहत, खींवसर में फोरलेन-बाइपास का निर्माण शुरू

खींवसर के 220 केवी विद्युत जीएसएस से आकला रोड होते हुए ओसियां मार्ग और भावण्डा तिराहा तक बाइपास का निर्माण होगा। यह लगभग 10 मीटर चौड़ी होगी, जिससे दो वाहन आराम से आमने-सामने आ-जा सकेंगे। इस बाइपास से वाहन चालकों को शहर के भारी यातायात से राहत मिलेगी और ओसियां व फलौदी स्टेट हाईवे की तरफ बसे गांवों में जाने की राह सुगम होगी। द्वितीय चरण में भावण्डा तिराहे से नागौर रोड तक बाइपास निर्माण प्रस्तावित है।