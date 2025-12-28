Jalore News: जालोर में मानव कंकाल मिलने से सनसनी फैली, पुलिस जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

रानीवाड़ा। थाना क्षेत्र के निकटवर्ती जेतपुरा बांध के पास मानव कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने बांध क्षेत्र में कंकाल देखे जाने की सूचना पुलिस को दी, जिस पर रानीवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर जांच शुरू की। पुलिस को घटनास्थल पर एक बैग भी मिला। बैग में मिले दस्तावेजों के आधार पर मृतक की पहचान रानीवाड़ा क्षेत्र के दांतवाड़ा निवासी सोमाराम भील के रूप में हुई है।