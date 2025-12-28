Jalore News: जालोर में मानव कंकाल मिलने से सनसनी फैली, पुलिस जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

जांच करती पुलिस। फोटो- पत्रिका
रानीवाड़ा। थाना क्षेत्र के निकटवर्ती जेतपुरा बांध के पास मानव कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने बांध क्षेत्र में कंकाल देखे जाने की सूचना पुलिस को दी, जिस पर रानीवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर जांच शुरू की। पुलिस को घटनास्थल पर एक बैग भी मिला। बैग में मिले दस्तावेजों के आधार पर मृतक की पहचान रानीवाड़ा क्षेत्र के दांतवाड़ा निवासी सोमाराम भील के रूप में हुई है।
बताया गया कि मृतक सोमाराम भील गुजरात में ड्राइविंग का कार्य करता था और काफी समय से अपने परिजनों के संपर्क में नहीं था। कंकाल मिलने की सूचना के बाद मौके पर आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए कंकाल को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम व फॉरेंसिक जांच के लिए भिजवाने की प्रक्रिया शुरू की।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शव के पूरी तरह कंकाल में तब्दील हो जाने के कारण मौत के कारणों का स्पष्ट रूप से पता लगाना चुनौतीपूर्ण है। हालांकि, फॉरेंसिक रिपोर्ट से कुछ अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। चौंकाने वाली बात यह है कि मृतक सोमाराम भील की किसी भी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं है।
पुलिस इस पहलू को भी गंभीरता से जांच में शामिल कर रही है कि युवक कब और किन परिस्थितियों में लापता हुआ तथा उसकी मौत प्राकृतिक है या किसी आपराधिक घटना का परिणाम। रानीवाड़ा पुलिस ने परिजनों से संपर्क कर जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। साथ ही मृतक के गुजरात में कार्यस्थल और अंतिम बार देखे जाने के स्थान को लेकर भी जांच की जा रही है।
रानीवाड़ा के जेतपुरा बांध के पास मानव कंकाल मिलने की सूचना पर मौके पर गए थे। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू की गई है।
- छतरसिंह देवड़ा, थानाधिकारी, रानीवाड़ा।
