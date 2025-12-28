राजस्थान में फैक्ट्रियों का दूषित पानी 70 गांवों की फसलें-नस्लें कर रहा बर्बाद, SC के आदेश पर गठित समिति ने लिया जायजा

जानकारी के अनुसार, पाली के पास बना नेहड़ा बांध मूल रूप से बरसाती पानी के संग्रह और खेती के लिए जल उपलब्ध कराने की योजना के तहत बनाया गया था। लेकिन आज वह रासायनिक पानी का यार्ड बन गया है। दूसरी ओर जोधपुर की औद्योगिक इकाइयों का प्रदूषित पानी कल्याणपुर तक पहुंच चुका है, जबकि बालोतरा क्षेत्र का प्रदूषित पानी लूणी नदी के रास्ते गुड़ामालानी तक फैल चुका है। इससे खेती के साथ-साथ पशु, पक्षी और वन्यजीव भी प्रभावित होकर काल का ग्रास बन रहे हैं।