आधी फसल पकने से पहले लूनी नदी में जहर, किसानों की मेहनत पर संकट, जिम्मेदार कौन?

सिणधरी से गुड़ामालानी तक लूनी नदी के दोनों ओर दो से तीन किलोमीटर के दायरे में किसान सीधे नदी से पानी लेकर खेतों में सिंचाई करते हैं। दो दिन पहले सिणधरी तक पहुंचे प्रदूषित पानी ने समस्या को गंभीर बना दिया है। खासकर जीरा और इसबगोल की फसल में यदि यह पानी दिया गया तो फसल पूरी तरह नष्ट हो सकती है।