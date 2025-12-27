27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में बनेगा अत्याधुनिक मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, विश्वस्तरीय रहेंगी सुविधाएं, प्रतिभाओं को मिलेगा मंच

वस्त्रनगरी भीलवाड़ा अब खेलों की नगरी बनने की ओर बढ़ रहा है। नगर विकास न्यास पटेलनगर में 6.12 हेक्टेयर भूमि पर 36 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बनाएगा। इसमें आउटडोर-इनडोर खेल, स्विमिंग पूल, जिम और ऑडिटोरियम जैसी विश्वस्तरीय सुविधाएं होंगी।

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Arvind Rao

Dec 27, 2025

Bhilwara Multipurpose Sports Complex

Bhilwara Multipurpose Sports Complex (Patrika Photo)

भीलवाड़ा: टेक्सटाइल पहचान के लिए विश्व विख्यात 'वस्त्रनगरी' भीलवाड़ा अब खेल जगत में भी नई इबारत लिखने को तैयार है। नगर विकास न्यास ने शहर को 'खेलों की नगरी' के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। न्यास सुखाड़िया स्टेडियम में शूटिंग रेंज की सफलता के बाद, अब पटेलनगर में भव्य मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स धरातल पर उतारने जा रहा है।

राजस्थान सरकार के बजट 2025-26 के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से की गई घोषणा को हकीकत में बदलने के लिए यूआईटी ने कमर कस ली है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए पटेलनगर आवासीय योजना (सेक्टर-5) में 6.12 हेक्टेयर (लगभग 61,112 वर्गमीटर) भूमि आरक्षित की है। यह स्थान रणनीतिक रूप से 80 और 100 फीट की मास्टर प्लान सड़कों पर स्थित है, जिससे खिलाड़ियों की पहुंच आसान होगी।

एक ही छत के नीचे 'खिलाड़ियों का संसार'

इस कॉम्पलेक्स की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां युवाओं को एक ही परिसर में तमाम खेल सीखने और अभ्यास करने का अवसर मिलेगा। इनमें आउटडोर खेल (एथलेटिक्स ट्रैक, फुटबॉल मैदान, वॉलीबॉल, टेनिस और बास्केटबॉल कोर्ट) तथा इनडोर खेल (बैडमिंटन, टेबल टेनिस और जूडो-कराटे के लिए आधुनिक कोर्ट) मुख्य रूप से शामिल है। इसी प्रकार यहां अत्याधुनिक तरणताल, जिम्नेजियम और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए आर्ट ऑडिटोरियम का निर्माण भी होगा।

विश्वस्तरीय रहेंगी सुविधाएं

खिलाड़ियों के आराम और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए यहां अत्याधुनिक चेन्जिंग रूम, प्राथमिक उपचार केंद्र, विश्रामगृह और कैफेटेरिया का निर्माण किया जाएगा। प्रोजेक्ट की विस्तृत कार्ययोजना तैयार हो चुकी है और निर्माण के लिए कार्यादेश भी जारी किए जा चुके हैं। कलक्टर जसमीत सिंह संधु व सचिव ललित गोयल के मार्ग निर्देशन में कनिष्ठ अभियंता रोहित चौबीसा पूरी योजना पर तेजी से काम करवा रहे हैं।

जिले की प्रतिभाओं को मिलेगा मंच

कॉम्पलेक्स के माध्यम से जिले की छिपी हुई खेल प्रतिभाएं उभर कर सामने आएंगी। प्रशासन का लक्ष्य खिलाड़ियों को एक ऐसा मंच प्रदान करना है, जहां उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिल सकें। प्रोजेक्ट पर कुल 36 करोड़ की लागत आएगी। वित्त पोषण के लिए 18.29 लाख रुपए युवा एवं खेल विभाग से मांगे गए हैं। शेष राशि नगर विकास न्यास वहन करेगी।
-ललित गोयल, सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

ये भी पढ़ें

SMS Hospital: बांगड़ परिसर में गेट के पास हो रही थी शराब की बिक्री, 6 आरोपी गिरफ्तार
जयपुर
Jaipur SMS Hospital Liquor

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Dec 2025 10:33 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / भीलवाड़ा में बनेगा अत्याधुनिक मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, विश्वस्तरीय रहेंगी सुविधाएं, प्रतिभाओं को मिलेगा मंच

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सावधान! पेन-आधार लिंक करने की अंतिम घड़ी नजदीक: 31 दिसंबर के बाद ‘बेकार’ हो जाएगा आपका कार्ड

Your card will become 'useless' after December 31st.
भीलवाड़ा

शून्य नामांकन वाले स्कूलों पर सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में होगा स्कूल पुनर्गठन

The government has made a major decision regarding schools with zero enrollment.
भीलवाड़ा

दी गई डेडलाइन फेल, हजारों छात्र अभी भी बाहर

The given deadline has passed, and thousands of students are still left out.
भीलवाड़ा

पेच के बालाजी मंदिर में ‘पौष बड़ा महोत्सव’ की धूम

Paush Bada Festival at Pech Balaji Temple
भीलवाड़ा

शक्ति साधना: राष्ट्र सेविका समिति का सात दिवसीय शिक्षा वर्ग शुरू, हवन के साथ शंखनाद

The seven-day training camp of Rashtra Sevika Samiti has begun.
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.