भीलवाड़ा में बनेगा अत्याधुनिक मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, विश्वस्तरीय रहेंगी सुविधाएं, प्रतिभाओं को मिलेगा मंच

इस कॉम्पलेक्स की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां युवाओं को एक ही परिसर में तमाम खेल सीखने और अभ्यास करने का अवसर मिलेगा। इनमें आउटडोर खेल (एथलेटिक्स ट्रैक, फुटबॉल मैदान, वॉलीबॉल, टेनिस और बास्केटबॉल कोर्ट) तथा इनडोर खेल (बैडमिंटन, टेबल टेनिस और जूडो-कराटे के लिए आधुनिक कोर्ट) मुख्य रूप से शामिल है। इसी प्रकार यहां अत्याधुनिक तरणताल, जिम्नेजियम और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए आर्ट ऑडिटोरियम का निर्माण भी होगा।