भीलवाड़ा में बनेगा अत्याधुनिक मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, विश्वस्तरीय रहेंगी सुविधाएं, प्रतिभाओं को मिलेगा मंच

Bhilwara Multipurpose Sports Complex (Patrika Photo)
भीलवाड़ा: टेक्सटाइल पहचान के लिए विश्व विख्यात 'वस्त्रनगरी' भीलवाड़ा अब खेल जगत में भी नई इबारत लिखने को तैयार है। नगर विकास न्यास ने शहर को 'खेलों की नगरी' के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। न्यास सुखाड़िया स्टेडियम में शूटिंग रेंज की सफलता के बाद, अब पटेलनगर में भव्य मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स धरातल पर उतारने जा रहा है।
राजस्थान सरकार के बजट 2025-26 के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से की गई घोषणा को हकीकत में बदलने के लिए यूआईटी ने कमर कस ली है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए पटेलनगर आवासीय योजना (सेक्टर-5) में 6.12 हेक्टेयर (लगभग 61,112 वर्गमीटर) भूमि आरक्षित की है। यह स्थान रणनीतिक रूप से 80 और 100 फीट की मास्टर प्लान सड़कों पर स्थित है, जिससे खिलाड़ियों की पहुंच आसान होगी।
इस कॉम्पलेक्स की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां युवाओं को एक ही परिसर में तमाम खेल सीखने और अभ्यास करने का अवसर मिलेगा। इनमें आउटडोर खेल (एथलेटिक्स ट्रैक, फुटबॉल मैदान, वॉलीबॉल, टेनिस और बास्केटबॉल कोर्ट) तथा इनडोर खेल (बैडमिंटन, टेबल टेनिस और जूडो-कराटे के लिए आधुनिक कोर्ट) मुख्य रूप से शामिल है। इसी प्रकार यहां अत्याधुनिक तरणताल, जिम्नेजियम और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए आर्ट ऑडिटोरियम का निर्माण भी होगा।
खिलाड़ियों के आराम और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए यहां अत्याधुनिक चेन्जिंग रूम, प्राथमिक उपचार केंद्र, विश्रामगृह और कैफेटेरिया का निर्माण किया जाएगा। प्रोजेक्ट की विस्तृत कार्ययोजना तैयार हो चुकी है और निर्माण के लिए कार्यादेश भी जारी किए जा चुके हैं। कलक्टर जसमीत सिंह संधु व सचिव ललित गोयल के मार्ग निर्देशन में कनिष्ठ अभियंता रोहित चौबीसा पूरी योजना पर तेजी से काम करवा रहे हैं।
कॉम्पलेक्स के माध्यम से जिले की छिपी हुई खेल प्रतिभाएं उभर कर सामने आएंगी। प्रशासन का लक्ष्य खिलाड़ियों को एक ऐसा मंच प्रदान करना है, जहां उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिल सकें। प्रोजेक्ट पर कुल 36 करोड़ की लागत आएगी। वित्त पोषण के लिए 18.29 लाख रुपए युवा एवं खेल विभाग से मांगे गए हैं। शेष राशि नगर विकास न्यास वहन करेगी।
-ललित गोयल, सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा
