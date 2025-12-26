सम्मेदशिखरजी के जयकारों से गूंजा भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन

यात्रा की शुरुआत पार्श्वनाथ सोसायटी से एक जुलूस के साथ हुई। जीतो यूथ के सचिव सिद्धार्थ कावड़िया ने बताया कि सभी 1000 यात्री लाल रंग की जैकेट के विशेष ड्रेस कोड में थे। बैंड-बाजों की धार्मिक धुनों और 'जय जिनेंद्र' के नारों के साथ यह जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ रेलवे स्टेशन पहुंचा। यात्रियों के स्वागत के लिए प्लेटफार्म पर रेड कारपेट बिछाया गया था। इस दौरान सांसद दामोदर अग्रवाल, महापौर राकेश पाठक, एएसपी पारस जैन सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। बड़े मंदिर के प्रवक्ता पवन अजमेरा ने बताया कि यात्रियों के सम्मान में पार्श्वनाथ सोसायटी में सामूहिक भोज का आयोजन किया। यहा आयोजित समारोह को अतिथियों ने सम्बोधित किया। इस अवसर पर महावीर चौधरी ने कहा कि ऐसी यात्राएं समाज में धर्म, संस्कार, एकता और सेवा की भावना को और अधिक सुदृढ़ करती हैं।