Rajasthan Weather: मरुधरा में शीतलहर, 7 शहर 5° से नीचे, खेतों में ओस बनी बर्फ, इन जिलों में 28-29 दिसंबर को येलो अलर्ट

राजस्थान के 7 शहरों में बीती रात हाड़कंपाने वाली ठंड का दौर रहा। सर्द मौसम के कारण रात के तापमान में पारा 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहने पर लोग सर्दी से ठिठुरते रहे। सुबह सूर्योदय के बाद भी सर्दी के तेवर तीखे बने रहे। बीती रात सीकर में 3.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा जबकि फतेहपुर कस्बे में रात का तापमान 2.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

कस्बे के कृषि अनुसंधान केंद्र पर आज न्यूनतम तापमान 1.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। करौली 2.1, दौसा 3.9, लूणकरणसर 4.6 और पाली 3.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबसे सर्द रहे।