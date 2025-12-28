28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Weather: मरुधरा में शीतलहर, 7 शहर 5° से नीचे, खेतों में ओस बनी बर्फ, इन जिलों में 28-29 दिसंबर को येलो अलर्ट

Cold wave alert in Rajasthan: जयपुर। प्रदेश के जयपुर संभाग में चल रही शीतलहर के कारण अब हाड़कंपाने वाली सर्दी के तेवर तीखे हो गए हैं। बीती रात राजस्थान के 7 शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे दर्ज हो गया। रात में ओस की बूंदें खेत खलिहानों में बर्फ की परत की शक्ल में तब्दील नजर आई।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Dec 28, 2025

फतेहपुर में खेतों में जमी ओस की बूंदें, फोटो कपिल पारीक
Play video

फतेहपुर में खेतों में जमी ओस की बूंदें, फोटो कपिल पारीक

Cold wave alert in Rajasthan: जयपुर। प्रदेश के जयपुर संभाग में चल रही शीतलहर के कारण अब हाड़कंपाने वाली सर्दी के तेवर तीखे हो गए हैं। बीती रात राजस्थान के 7 शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे दर्ज हो गया। रात में ओस की बूंदें खेत खलिहानों में बर्फ की परत की शक्ल में तब्दील नजर आई। मौसम विभाग ने 28 और 29 दिसंबर को प्रदेश 5 शहरों में शीतलहर चलने की आशंका को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।

7 शहरों में सर्दी ने छुड़ाई धूजणी

राजस्थान के 7 शहरों में बीती रात हाड़कंपाने वाली ठंड का दौर रहा। सर्द मौसम के कारण रात के तापमान में पारा 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहने पर लोग सर्दी से ठिठुरते रहे। सुबह सूर्योदय के बाद भी सर्दी के तेवर तीखे बने रहे। बीती रात सीकर में 3.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा जबकि फतेहपुर कस्बे में रात का तापमान 2.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।
कस्बे के कृषि अनुसंधान केंद्र पर आज न्यूनतम तापमान 1.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। करौली 2.1, दौसा 3.9, लूणकरणसर 4.6 और पाली 3.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबसे सर्द रहे।

इन 7 जिलों में दो दिन सर्दी का येलो अलर्ट

मौसम केंद्र जयपुर से जारी सूचना के अनुसार 28 और 29 दिसंबर को अलवर, झुंझुनूं, सीकर, चूरू, डीडवाना— कुचामन में शीतलहर चलने की आशंका को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। दो दिन प्रदेशवासियों को सर्दी से बचाव को लेकर विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है।

आज कीमौसम रिपोर्ट

स्टेशनअधिकतम तापमान (°C)सामान्य से अंतरन्यूनतम तापमान (°C)सामान्य से अंतर
अजमेर25.31.16.8-3.5
अलवर21.85.0
बाड़मेर28.82.711.91.5
बीकानेर26.82.510.52.3
चित्तौड़गढ़26.82.66.2-1.1
चूरू26.63.35.40.5
जयपुर-AMO24.10.98.5-0.3
जैसलमेर28.01.810.71.3
जोधपुर26.70.89.2-0.9
कोटा24.40.97.6-3.8
फलौदी26.20.812.22.0
पिलानी25.63.95.80.9
सीकर23.51.83.5-1.9
श्रीगंगानगर23.52.87.53.9
उदयपुर23.6-0.86.8-1.1

खेत खलिहानों में जमी ओस की बूंदें

बीती रात सीकर के फतेहपुर समेत कई इलाकों में पारे में गिरावट होने पर मौसम सर्द रहा। तेज गति से हवा चलने से हाड़कंपाने वाली सर्दी लोगों को महसूस हुई वहीं खेत खलिहानों में जमी ओर की बूंदें बर्फ की चादर जैसी नजर आई। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में पारे में और ज्यादा गिरावट होने की संभावना जताई है।

ये भी पढ़ें

Jaipur: पावणे पधारे म्हारै जैपुर…स्मारकों से बाजार तक पर्यटकों से गुलजार, पर्यटन का चढ़ा रंग
जयपुर
जलमहल की पाल पर पर्यटकों की भीड़, पत्रिका फोटो

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Rajasthan Weather News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Dec 2025 11:38 am

Published on:

28 Dec 2025 11:37 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather: मरुधरा में शीतलहर, 7 शहर 5° से नीचे, खेतों में ओस बनी बर्फ, इन जिलों में 28-29 दिसंबर को येलो अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मारों… इन्हें आगे मत आने दो…. मस्जिद विवाद में पुलिस पर हमले के असली मास्टरमाइंड साहिल और उस्मान कौन...

Chomu Dispute, Jaipur (Image Source: Patrika)
जयपुर

Save Aravalli : अवैध खनन पर सीएम भजनलाल का ऐलान, राजस्थान के 20 जिलों में 29 दिसम्बर-15 जनवरी तक चलेगा विशेष अभियान

CM Bhajanlal announcement on illegal mining 29 December to 15 January Rajasthan 20 districts conducted a special campaign
जयपुर

बीसलपुर प्राजेक्ट-फिल्टर प्लांट बनाने वाली फर्म को 173 करोड़ का भुगतान,प्लांट चल ही नहीं रहा, जयपुर में जलदाय इंजीनियरों का बड़ा घोटाला

समाचार

जयपुर में युवक के पेट से निकाले 2 लोहे के पाने और 7 टूथब्रश, सोनोग्राफी में देख डॉक्टर रह गए हैरान

PATRIKA PHOTO
जयपुर

जयपुर में पेयजल का संकट; सूरजपुरा में 173 करोड़ के नए फिल्टर प्लांट में ये गड़बड़ियां हुईं उजागर

सूरजपुरा फिल्टर प्लांट में तकनीकी खामियां उजागर, पत्रिका फोटो
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.