28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur: पावणे पधारे म्हारै जैपुर…स्मारकों से बाजार तक पर्यटकों से गुलजार, पर्यटन का चढ़ा रंग

जयपुर। राजधानी में नववर्ष से पहले पर्यटन का रंग चढ़ चुका है। हवामहल से नेहरू बाजार तक, आमेर से बापू बाजार तक हर कोना सैलानियों से गुलजार है। शनिवार को ही 58 हजार से ज्यादा पर्यटक शहर पहुंचे।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Dec 28, 2025

जलमहल की पाल पर पर्यटकों की भीड़, पत्रिका फोटो
Play video

जलमहल की पाल पर पर्यटकों की भीड़, पत्रिका फोटो

जयपुर। राजधानी में नववर्ष से पहले पर्यटन का रंग चढ़ चुका है। हवामहल से नेहरू बाजार तक, आमेर से बापू बाजार तक हर कोना सैलानियों से गुलजार है। शनिवार को ही 58 हजार से ज्यादा पर्यटक शहर पहुंचे। परकोटा क्षेत्र में यातायात डायवर्जन से चौपड़ें खुलीं और बाजारों की रौनक लौट आई। रविवार को भी शहर पर्यटकों से गुलजार रहेगा।

पर्यटकों को परेशानी न हो इसके लिए यातायात पुलिस ने चारदीवारी के बाजारों में ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा का प्रवेश रोक दिया। व्यापारियों ने पर्यटकों की भीड़ देखते हुए विशेष तैयारी की। बाजार में ग्राहकी भी डेढ़ से दो गुना बढ़ गई है, खासकर जौहरी बाजार, बापू बाजार, हवामहल, सिरहड्योढ़ी बाजार और नेहरू बाजार गुलजार हैं।

सैलानियों का स्वागत सत्कार

आमेर महल, नाहरगढ़, जयगढ़, हवामहल, जंतर-मंतर और सिटी पैलेस जैसे प्रमुख पर्यटक स्थल देसी और विदेशी पर्यटकों से गुलजार रहे। वहीं होटलों में सैलानियों का राजस्थानी अंदाज में स्वागत सत्कार किया गया।

लाइटिंग से सजे बाजार

नेहरू बाजार व्यापार मंडल उपाध्यक्ष कपिल भाटिया ने बताया कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए दुकानों के बाहर व्यापारियों ने लाइटिंग की है। बापू बाजार व्यापार मंडल महामंत्री विक्की चेलानी ने बताया कि दिसंबर के आखिरी 10 दिन बाजार में दो गुना तक ग्राहकी बढ़ जाती है।

कहां कितने पर्यटक पहुंचे

  • आमेर महल- 18938
  • हवामहल - 15660
  • जंतर-मंतर- 13570
  • अल्बर्ट हॉल- 9822

डायवर्जन से चौपड़ें खुलीं, पर्यटकों को राहत

यातायात डायवर्जन का असर परकोटा क्षेत्र में दिखाई दिया। बड़ी चौपड़ और छोटी चौपड़ खुली-खुली दिखाई दीं। सड़कों पर पहले जैसी अव्यवस्था और जाम का नजारा नहीं दिखा। न सिर्फ पर्यटकों, बल्कि स्थानीय लोगों ने भी राहत की सांस ली है।

पर्यटक थाना पुलिस ने लपकों और जेबकतरों पर नजर रखने के लिए विशेष अभियान छेड़ा है। पर्यटक थाना प्रभारी हरिओम ने बताया कि दिसंबर महीने में अब तक 33 लपकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सादी वर्दी में भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पुलिस माइक से लगातार एनाउंसमेंट भी कर रही है।

पुलिस और पर्यटन विभाग की ये भी सलाह

  • अधिकृत या आरटीडीसी होटलों में ही ठहरें।
  • टूरिस्ट सूचना केंद्र से ही कोई भी आधिकारिक जानकारी प्राप्त करें।
  • यात्रा के लिए प्री-पेड ऑटो या अधिकृत टैक्सी का ही चुनाव करें।
  • खरीदारी करते समय हमेशा पक्का बिल जरूर लें।
  • अजनबियों के सुझाव पर ठहरने या घूमने जाने से बचें।
  • फ्री राइड या सस्ते होटलों के झांसे में न आएं।

ये भी पढ़ें

जयपुर मेट्रो में QR टिकटिंग सिस्टम होगा लॉन्च, टोकन नहीं QR कोड वाले मिलेंगे पेपर टिकट
जयपुर
जयपुर मेट्रो में टोकन नहीं अब QR टिकटिंग सिस्टम, पत्रिका फोटो

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Dec 2025 09:24 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: पावणे पधारे म्हारै जैपुर…स्मारकों से बाजार तक पर्यटकों से गुलजार, पर्यटन का चढ़ा रंग

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर में पेयजल का संकट; सूरजपुरा में 173 करोड़ के नए फिल्टर प्लांट में ये गड़बड़ियां हुईं उजागर

सूरजपुरा फिल्टर प्लांट में तकनीकी खामियां उजागर, पत्रिका फोटो
जयपुर

Jaipur : बीएलओ ड्यूटी ज्वॉइन नहीं करने पर जिला प्रशासन का कड़ा रुख, वरिष्ठ अध्यापक तत्काल प्रभाव से निलंबित

Jaipur District administration takes strict action against not joining BLO duty senior teacher suspended with immediate effect
जयपुर

बड़ी खबर: राजस्थान में आज रात 12 बजे से 108 और 104 एंबुलेंस सेवा बंद, कर्मचारी यूनियन ने किया हड़ताल का एलान

Rajasthan 108 and 104 ambulance services shut down
जयपुर

टूथब्रश, पाना, और काफी कुछ… युवक के पेट से निकला अजीब सामान, डॉक्टर ने पूछा पेट में कैसे गया ? मिला ये जवाब

जयपुर

Jaipur: लव अफेयर की शिकायत करने पर प्रेमी युवक ने शिक्षिकाओं को पीटा, दो आरोपी गिरफ्तार

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.