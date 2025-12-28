Jaipur: पावणे पधारे म्हारै जैपुर…स्मारकों से बाजार तक पर्यटकों से गुलजार, पर्यटन का चढ़ा रंग

जयपुर। राजधानी में नववर्ष से पहले पर्यटन का रंग चढ़ चुका है। हवामहल से नेहरू बाजार तक, आमेर से बापू बाजार तक हर कोना सैलानियों से गुलजार है। शनिवार को ही 58 हजार से ज्यादा पर्यटक शहर पहुंचे। परकोटा क्षेत्र में यातायात डायवर्जन से चौपड़ें खुलीं और बाजारों की रौनक लौट आई। रविवार को भी शहर पर्यटकों से गुलजार रहेगा।