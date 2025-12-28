जयपुर मेट्रो में QR टिकटिंग सिस्टम होगा लॉन्च, टोकन नहीं QR कोड वाले मिलेंगे पेपर टिकट

टेलगेटिंग: यात्री 6 रुपए का न्यूनतम किराया लेकर लंबी दूरी तय करते हैं, जबकि अगला स्लैब 12 रुपए से शुरू होता है।

पकड़े जाने पर 50 रुपए का जुर्माना और 22 रुपए अधिकतम किराया वसूला जाता है, लेकिन यह संख्या बेहद कम है।

अधिकारियों का कहना है कि QR टिकटिंग और आगे चलकर ऑनलाइन सिस्टम से लागत में भारी कमी आएगी और यात्रियों को भी बेहतर सुविधा मिलेगी।

यादगार के लिए टोकन ले जाना: कुछ यात्री यात्रा के बाद टोकन अपने साथ घर ले जाते हैं।