27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Namo Bharat Rapid Rail: दिल्ली से अलवर की राह होगी आसान, 160KM की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन; महज 117 मिनट में पूरा होगा सफर

Delhi-Alwar Namo Bharat Rapid Rail: दिल्ली से अलवर की राह जल्द ही और भी आसान हो जाएगी और 117 मिनट में यह दूरी पूरी हो सकेगी।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Dec 27, 2025

Namo-Bharat-Rapid-Rail-1

Photo: AI generated

अलवर। दिल्ली से अलवर की राह जल्द ही और भी आसान हो जाएगी और 117 मिनट में यह दूरी पूरी हो सकेगी। नेशनल कैपिटल रिजन प्लानिंग बोर्ड की आरआरटीएस परियोजना के तहत अभी दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर पूरा चुका है। राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शुक्रवार को अन्य राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ इस नमो भारत रैपिड रेल का सफर किया। दिल्ली-अलवर कॉरिडोर की शुरुआत वर्ष 2027 में होगी।

पांचवीं मुख्य सचिव कान्फ्रेंस में हिस्सा लेने यहां आए मुख्य सचिव श्रीनिवास ने बताया कि अशोक विहार स्टेशन से दुहाई तक का 27 किलोमीटर का सफर रैपिड रेल ने 160 किलोमीटर की गति से पूरा किया। उन्होंने बताया कि इस परियोजना का दिल्ली-अलवर कॉरिडोर वर्ष 2027 में शुरू हो जाएगा।

37 हजार करोड़ की लागत से बनेगा

नमो भारत रैपिड रेल (आरआरटीएस) परियोजना के तहत बनने वाला कॉरिडोर 37 हजार करोड़ की लागत से तैयार होगा। दिल्ली के सराय कालेखां से मानेसर, रेवाड़ी और अलवर को जोड़ने वाले इस नमो भारत रैपिड रेल का परियोजना निर्माण केन्द्र, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली सरकारों की संयुक्त कंपनी नेशनल कैपिटल रिजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन कर रहा है।

160 किमी की रफ्तार से दौड़ेगी रैपिड रेल

रैपिड रेल 160 किमी की रफ्तार से दौड़ेगी और दिल्ली से अलवर का सफर महज 117 मिनट में पूरा होगा। कुल 164 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक पर 22 स्टेशन होंगे। जिनमें से पांच भूमिगत होंगे। वर्ष 2030 तक इससे साढ़े आठ लाख यात्रियों के रोज सफर करने का
अनुमान है।

चार चरणों में पूरा होगा काम

फेज 1: सराय काले खां-गुरुग्राम-धारूहेड़ा- 70.72 किलोमीटर
फेज 2: धारूहेड़ा-एनएनबी- 36 किलोमीटर
फेज 3: एसएनबी-बहरोड़-सोतानाला- 35 किलोमीटर
फेज 4: एसएनबी-अलवर- 58 किलोमीटर

ये भी पढ़ें

Greenfield Expressway: 324 किमी लंबे ब्यावर-भरतपुर एक्सप्रेस-वे का सर्वे शुरू, प्रस्तावित रूट पर लगे निशान; किसान चिंतित
दौसा
Beawar-Bharatpur-Expressway

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Dec 2025 01:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Namo Bharat Rapid Rail: दिल्ली से अलवर की राह होगी आसान, 160KM की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन; महज 117 मिनट में पूरा होगा सफर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

शरीर ही ब्रह्माण्ड – ब्रह्मांश प्रवाह माया के जागरण पर

Gulab-Kothari-ji-Article
ओपिनियन

रास्ता पूछकर युवक से लूट, सगे भाइयों सहित चार गिरफ्तार

जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में फूल गोभी-मटर हो रही सस्ती, टमाटर, ​भिंडी और ग्वार फली महंगी

जयपुर

टैक्सी में लिफ्ट देकर अपहरण व लूट, दो गिरफ्तार

जयपुर

सेहत की चौखट पर नशे का सौदा, अस्पतालों में शराबखोरी, खुले में बिक रहे तंबाकू

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.