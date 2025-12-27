Greenfield Expressway: 324 किमी लंबे ब्यावर-भरतपुर एक्सप्रेस-वे का सर्वे शुरू, प्रस्तावित रूट पर लगे निशान; किसान चिंतित

पट्टी किशोरपुरा सरपंच ऐरंता देवी, अमित मीना, रामप्रसाद मीना, भरतलाल मीना, वीपी सिंह, रामकिशोर, रमेश चंद मीना सहित अन्य ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि इन दोनों बांधों की भराव क्षमता अधिक है और आसपास के 25 गांवों की पेयजल एवं सिंचाई व्यवस्था इन्हीं पर निर्भर है। साथ ही ये बांध ईआरसीपी योजना से भी जुड़े हुए हैं। यदि एक्सप्रेस-वे इन बांधों से होकर निकाला गया तो लगभग पांच लाख लोगों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। ग्रामीणों ने सर्वे को मनमाने ढंग से एवं राजनीतिक दबाव में किया गया बताते हुए चेतावनी दी कि यदि निर्णय में बदलाव नहीं हुआ तो किसान उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे।