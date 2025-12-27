khatu Dham fair: खाटू धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, रींगस के लिए रेलवे चलाएगा 24 मेला स्पेशल ट्रेन

खाटू श्याम मेला स्पेशल ट्रेन। फोटो: पत्रिका
सीकर। नववर्ष पर बाबा श्याम का लगने वाला पांच दिवसीय मेला शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर रेलवे प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। खाटूश्यामजी दर्शन के लिए बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल ने रींगस रेलवे स्टेशन पर व्यापक तैयारियां की हैं।
नए साल पर बाबा श्याम के दर पर श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने 24 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। सीपीआरओ शशिकिरण ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित आवाजाही के लिए रेलवे विभिन्न दिशाओं से 24 स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन करेगा। वहीं, रींगस रेलवे स्टेशन में टिकट, सुरक्षा, स्वच्छता और निगरानी व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है।
यात्रियों की सुरक्षा व भीड़ प्रबंधन के लिए आरपीएफ, जीआरपी, सुरक्षा सखी और वाणिज्यिक विभाग के कुल 110 अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की गई है। इसके लिए 10 टिकट काउंटर व 2 मोबाइल यूटीएस काउंटर 24 घंटे के लिए शुरू किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तीन अतिरिक्त शौचालयों की व्यवस्था करने के साथ प्रवेश व निकास मार्ग पर बैरिकेडिंग का उपयोग भी किया जाएगा।
रींगस रेलवे स्टेशन अधीक्षक बाबूलाल बाजिया ने बताया कि 29, 30, 31 दिसंबर व 1 जनवरी 2025 तक मेले के मद्देनज़र रेलवे द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। इस दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से श्याम भक्तों को लेकर मेला स्पेशल ट्रेनें रींगस रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगी।
इन ट्रेनों में शकूरबस्ती से फुलेरा, रेवाड़ी से रींगस, रींगस से रेवाड़ी, मदार जंक्शन से रोहतक, कुरुक्षेत्र से फुलेरा, जयपुर से भिवानी, फुलेरा से कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी से रींगस, फुलेरा से शकूरबस्ती, रींगस से रेवाड़ी, रोहतक से मदार जंक्शन, भिवानी से जयपुर सहित 24 विशेष रेल सेवाओं का संचालन किया जाएगा।
हर वर्ष की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्याम भक्त रींगस से खाटू धाम तक पदयात्रा के रूप में पहुंचेंगे। रेलवे एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, सुविधाओं एवं व्यवस्था को लेकर विशेष प्लान तैयार किया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
बड़ी खबरेंView All
सीकर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग