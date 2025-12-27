khatu Dham fair: खाटू धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, रींगस के लिए रेलवे चलाएगा 24 मेला स्पेशल ट्रेन

नए साल पर बाबा श्याम के दर पर श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने 24 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। सीपीआरओ शशिकिरण ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित आवाजाही के लिए रेलवे विभिन्न दिशाओं से 24 स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन करेगा। वहीं, रींगस रेलवे स्टेशन में टिकट, सुरक्षा, स्वच्छता और निगरानी व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है।