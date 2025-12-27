27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

khatu Dham fair: खाटू धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, रींगस के लिए रेलवे चलाएगा 24 मेला स्पेशल ट्रेन

Khatu Shyam Mela: नववर्ष पर बाबा श्याम का लगने वाला पांच दिवसीय मेला शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर रेलवे प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Anil Prajapat

Dec 27, 2025

khatu shyam Fair Special Train

खाटू श्याम मेला स्पेशल ट्रेन। फोटो: पत्रिका

सीकर। नववर्ष पर बाबा श्याम का लगने वाला पांच दिवसीय मेला शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर रेलवे प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। खाटूश्यामजी दर्शन के लिए बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल ने रींगस रेलवे स्टेशन पर व्यापक तैयारियां की हैं।

नए साल पर बाबा श्याम के दर पर श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने 24 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। सीपीआरओ शशिकिरण ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित आवाजाही के लिए रेलवे विभिन्न दिशाओं से 24 स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन करेगा। वहीं, रींगस रेलवे स्टेशन में टिकट, सुरक्षा, स्वच्छता और निगरानी व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है।

110 अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती

यात्रियों की सुरक्षा व भीड़ प्रबंधन के लिए आरपीएफ, जीआरपी, सुरक्षा सखी और वाणिज्यिक विभाग के कुल 110 अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की गई है। इसके लिए 10 टिकट काउंटर व 2 मोबाइल यूटीएस काउंटर 24 घंटे के लिए शुरू किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तीन अतिरिक्त शौचालयों की व्यवस्था करने के साथ प्रवेश व निकास मार्ग पर बैरिकेडिंग का उपयोग भी किया जाएगा।

देश के विभिन्न हिस्सों से आएंगे श्याम भक्त

रींगस रेलवे स्टेशन अधीक्षक बाबूलाल बाजिया ने बताया कि 29, 30, 31 दिसंबर व 1 जनवरी 2025 तक मेले के मद्देनज़र रेलवे द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। इस दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से श्याम भक्तों को लेकर मेला स्पेशल ट्रेनें रींगस रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगी।

24 स्पेशल ट्रेनें दौड़ेंगी

इन ट्रेनों में शकूरबस्ती से फुलेरा, रेवाड़ी से रींगस, रींगस से रेवाड़ी, मदार जंक्शन से रोहतक, कुरुक्षेत्र से फुलेरा, जयपुर से भिवानी, फुलेरा से कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी से रींगस, फुलेरा से शकूरबस्ती, रींगस से रेवाड़ी, रोहतक से मदार जंक्शन, भिवानी से जयपुर सहित 24 विशेष रेल सेवाओं का संचालन किया जाएगा।

स्थानीय प्रशासन ने भी बनाया विशेष प्लान

हर वर्ष की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्याम भक्त रींगस से खाटू धाम तक पदयात्रा के रूप में पहुंचेंगे। रेलवे एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, सुविधाओं एवं व्यवस्था को लेकर विशेष प्लान तैयार किया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

ये भी पढ़ें

Namo Bharat Train: दिल्ली-अलवर के बीच दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन, 850 करोड़ लागत से होगा ट्रैक नवीनीकरण
जयपुर
दिल्ली से अलवर के बीच दौड़ेगी नमो भारत रेपिड ट्रेन, पत्रिका फोटो

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

indian railway

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Dec 2025 08:44 am

Published on:

27 Dec 2025 08:43 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / khatu Dham fair: खाटू धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, रींगस के लिए रेलवे चलाएगा 24 मेला स्पेशल ट्रेन

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सीकर में लड़कियां और महिलाएं क्यों छोड़ रही घर? परिवार-पुलिस की बढ़ी टेंशन, जानें 5 साल में कितने बढ़ गए मामले?

Sikar News
सीकर

नेत्रदान: शिक्षिका ने मृत्यु के बाद भी बांटी रोशनी , विडंबना: सीकर में नेत्रदान सुविधा नहीं होने से सरदारशहर से आई टीम

सीकर

जमीनी हकीकत: सरकार से हर साल लेते हैं दो करोड़ से ज्यादा अनुदान फिर भी सुविधाओं का टोटा

सीकर

सीकर में सरकारी शिक्षक के 14 वर्षीय इकलौते बेटे ने की आत्महत्या, परिवार में छाया मातम

Youth committed suicide in Churu
सीकर

Sikar Student Suicide : घरवालों की डांट से नाराज 9वीं के छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी

Rajasthan Police
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.