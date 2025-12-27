Namo Bharat Train: दिल्ली-अलवर के बीच दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन, 850 करोड़ लागत से होगा ट्रैक नवीनीकरण

दिल्ली से अलवर का सफर जल्द और तेज हो जाएगा। नमो भारत रैपिड रेल (आरआरटीएस) परियोजना के तहत यह दूरी महज 117 मिनट में पूरी हो सकेगी। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की मुख्य सचिवों की पांचवीं बैठक में शामिल होने आए राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शुक्रवार को अन्य राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ नमो भारत रैपिड रेल का सफर किया। वी. श्रीनिवास ने बताया कि अशोक विहार से दुहाई तक 27 किमी का सफर रैपिड रेल ने 160 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से पूरा किया। उन्होंने बताया कि दिल्ली अलवर कॉरिडोर 2027 में शुरू हो जाएगा।