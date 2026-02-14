Mahashivratri: मेवाड़ में 2075 वर्ष पुराना आस्था का चमत्कारी धाम, जहां ‘कैदी’ बनकर कटते हैं असाध्य रोग

मनोकामना पूर्ति के लिए यहां भक्त पांच दिनों तक 'कैदी' के रूप में परिसर में रहते हैं। इस दौरान वे महादेव की सेवा (चाकरी) करते हैं। यह धाम 'अन्न क्षेत्र' के रूप में भी विख्यात है। यहां सेवा कर रहे 'कैदियों' को भोजन करवाने के लिए दानदाताओं में होड़ रहती है। भक्तों का मानना है कि भोलेनाथ पलक झपकते ही सारा दुख हर लेते हैं।