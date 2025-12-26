Success Story: जो लड़की कभी घर में चलाती थी मिट्टी की ट्रेन…अब सच में दौड़ाएगी भारतीय रेल, झुंझुनूं की बेटी बनी लोको पायलट

झुंझुनूं। कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो हालात राह की दीवार नहीं बनते। उदयपुरवाटी उपखंड के पापड़ा क्षेत्र स्थित जगदीशपुरा गांव की ढाणी तली कोठी की बेटी पूजा सैनी ने यह साबित कर दिखाया है। रेलवे में नौकरी का सपना लेकर संघर्ष कर रही पूजा सैनी का सहायक लोको पायलट परीक्षा में चयन हुआ है। 1 दिसंबर 2025 को जारी फाइनल सूची में नाम आने के बाद अब पूजा भारतीय रेल चलाएगी।