Success Story: मां बनने के बाद भी पीछे नहीं हटी झुंझुनूं की लक्ष्मी… RJS 2025 परीक्षा में 16वीं रैंक हासिल कर बनीं जज

लक्ष्मी का सफर आसान नहीं था। वर्ष 2018 में शादी के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। इसके बाद जब वह मां बनीं तो जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। घर-परिवार, बच्चे की देखभाल और सामाजिक दायित्वों के बीच समय निकालकर पढ़ाई करना उनके लिए बड़ी चुनौती थी। बावजूद इसके उन्होंने हार नहीं मानी और लक्ष्य पर डटी रहीं। लक्ष्मी बताती हैं कि कई बार परिस्थितियां कठिन लगीं, लेकिन परिवार के सहयोग और आत्मविश्वास ने उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दी।