अजमेर

Rajasthan Board Exam Time Table : राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा का टाइम टेबल जारी, जानें- कब से शुरू होंगे एग्जाम

RBSE Exam Time Table 2026 : राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। परीक्षाएं 12 फरवरी से प्रारंभ होंगी।

अजमेर

image

kamlesh sharma

Dec 19, 2025

पत्रिका फाइल फोटो

अजमेर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। परीक्षाएं 12 फरवरी से प्रारंभ होंगी। जयपुर में आयोजित हाईपावर कमेटी की बैठक के बाद बोर्ड ने विषयवार परीक्षा तिथियां जारी की हैं।

सचिव गजेंद्र सिंह ने बताया कि दसवीं (माध्यमिक) की परीक्षाएं अगले वर्ष 12 से 28 फरवरी तक आयोजित होंगी। बारहवीं (उच्च माध्यमिक) की परीक्षाएं 12 फरवरी से 11 मार्च तक चलेंगी। दसवीं की परीक्षा में 10 लाख 68 हजार 610 और बारहवीं की परीक्षा में 9 लाख 58 हजार 72 विद्यार्थी पंजीकृत हैं।

राज्य में इन परीक्षाओं के लिए 6 हजार 191 केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी कराई जाएगी। 15 जिलों में 51 केंद्र संवेदनशील माने गए हैं। इनमें सीसीटीवी लगाए जाएंगे। अतिरिक्त पुलिस जाप्ता तैनात किया जाएगा। बैठक में शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल, बोर्ड प्रशासक शक्ति सिंह राठौड़ और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

थानों-चौकियों में रहेंगे पेपर

बोर्ड सचिव ने बताया कि इस बार पुलिस थानों और चौकियों में पेपर रखे जाएंगे। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक और परीक्षा संचालन समिति की होगी।

