Rajasthan Crime-फिरौती के लिए पड़ोसी ने करवाया था मासूमों का अपहरण

अजमेर(Ajmer News). घर के बाहर खेल रहे दो मासूम भाई-बहन के अपहरण की साजिश पड़ोस में रहने वाले युवक ने ही रची थी। हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना पुलिस ने अपहरण के मुख्य षड़यंत्रकारी को हिरासत में लिया है। आरोपी टैक्सी चालक ने फिरौती की नीयत से अपने दो साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस उसके फरार सहयोगियों की तलाश में दबिश दे रही है।