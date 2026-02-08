अजमेर में PWD कैंपस में शराब-नॉनवेज पार्टी, सरकारी दफ्तर में जाम छलकाने का वीडियो वायरल

वायरल हुए तीन वीडियो में सिविल लाइंस स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालय परिसर के भीतर कुछ लोग शराब और नॉनवेज पार्टी करते नजर आ रहे हैं। प्रारंभिक पड़ताल में पार्टी में शामिल लोग विभागीय अधिकारियों की गाड़ियों के चालक बताए जा रहे हैं। वाहन चालकों की शराब पार्टी के दौरान ही दो बाइक सवार वीडियो बनाते हुए शराब पार्टी में पहुंच गए। जिसके बाद वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।