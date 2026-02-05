Ajmer: 60 रुपए Kg वाली मूंगफली से घर बैठे बना रहे 1200 रुपए kg वाला काजू और 800 रुपए kg वाला बादाम, तरीका देखकर पसीने छूटे

राजस्थान में अभी शादियों का पीक सीजन चल रहा है। हलवाई से लेकर आम आदमी तक थोक में मिठाइयां खरीद रहे हैं। अजमेर दरगाह में तबर्रुक के तौर पर और बाजारों में भी इस सोहन हलवे की भारी डिमांड रहती है। मिलावटखोरों की नजर इसी सीजन पर थी। बेसन, मैदा और बिना किसी ब्रांड वाले घटिया तेल के साथ तैयार यह हलवा आपकी और आपके बच्चों की सेहत के लिए मीठा जहर साबित हो सकता था। मूंगफली पर चढ़ाया गया सिंथेटिक रंग पेट की गंभीर बीमारियों और एलर्जी का कारण बन सकता है।