RPSC Exams Update : राजस्थान में मार्च में सिर्फ एक भर्ती परीक्षा, अप्रेल में 2396 पदों के लिए होगा मुकाबला

RPSC Exams Update : राजस्थान लोक सेवा आयोग की साल 2026 की 4 विभागों की परीक्षाएं हो चुकी हैं। मार्च में केवल एक परीक्षा होगी। जबकि अप्रेल में सब इंस्पेक्टर, पशु चिकित्सा अधिकारी और सहायक कृषि अभियंता विभाग से जुड़े 2396 पदों के लिए परीक्षाएं होंगी। इनको लेकर आयोग व्यापक तैयारियों में जुटा है।