Cylinder Explosion: अजमेर में बम ब्लास्ट की तरह फटा सिलेंडर, धमाके के साथ फैली आग, 20 फीट दूर गिरे दरवाजे-खिड़कियां

घायल छात्र ने अपनी पहचान जयपुर कानोता (बस्सी) निवासी कृष्णा पुत्र पूरणमल सैनी के रूप में बताई है। वह राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बड़लिया में आईटी अंतिम वर्ष का छात्र है। कृष्णा ने बताया कि ब्लास्ट के बाद वह कुछ सेकंड तक अचेत हो गया। होश आने पर देखा के कमरे में आग फैली हुई थी। उसने हिम्मत दिखाते हुए मटकी में रखे पानी से बिस्तर और अपने कपड़ों में लगी आग को बुझाया। तब तक आसपास के लोग कमरे के बाहर आ गए।