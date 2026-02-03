Rapid Train: जयपुर से इस शहर तक ‘मेट्रो’ की तर्ज पर चलेगी रैपिड ट्रेन! सैकड़ों कस्बों-गांवों के लोगों को मिलेगा लाभ

रेलमंत्री की प्रेस वार्ता के बाद अजमेर मंडल रेल प्रबंधक राजू भूतड़ा ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि देश को अगले दो-तीन वर्षों में 200 नई वंदे भारत, 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत रैपिड रेल और 17,500 नॉन एसी कोच मिलने की उम्मीद है।