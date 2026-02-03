Rajasthan: निकाय चुनाव से पहले हटेंगे लंबे समय से जमे अफसर, पुलिस महकमे में इन बड़े बदलाव की तैयारी शुरू

बताया जा रहा है कि निकाय चुनावों के दौरान निष्पक्षता को सवालिया होने से बचाने के लिए यह कवायद की जा रही है। खासतौर पर लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ और स्थानीय स्तर पर प्रभावी पुलिस अधिकारियों पर फोकस किया जा रहा है। इस कवायद में बड़ी संख्या में थानाधिकारियों के फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। कई संवेदनशील व शहरी क्षेत्रों में नए थानाधिकारी लगाए जा सकते हैं।