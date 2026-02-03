प्लास्टर के नाम पर मिट्टी डाल रहे हो… शर्म नहीं आती? चोर हो, लुटेरे हो, देश को खा गए, मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का फूटा गुस्सा

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा दो दिन पहले किशनगढ़ में एक समारोह में हुए थे। समारोह में उन्होने कहा कि किसानों को नकली खाद, बीज और पेस्टिसाइड बेचने वालों के खिलाफ केंद्र सरकार बड़ा कानून लेकर आ रही है। कानून बनने पर ऐसे विक्रेताओं पर 20 लाख रुपए तक जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान होने वाला है। जिससे किसानों से हो रही लूट पर सख्ती से रोकथाम लगने वाली है।