3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

प्लास्टर के नाम पर मिट्टी डाल रहे हो… शर्म नहीं आती? चोर हो, लुटेरे हो, देश को खा गए, मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का फूटा गुस्सा

Minister Kirodi Lal Meena Angry: सवाईमाधोपुर में ठींगला स्थित निर्माणाधीन राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय (मेडिकल कॉलेज) का कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीना ने निरीक्षण किया। जैसे ही मंत्री ने कॉलेज बिल्डिंग की दीवारों और प्लास्टर को देखा, उनका पारा चढ़ गया।

less than 1 minute read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

Anand Prakash Yadav

Feb 03, 2026

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीना मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करते हुए, पत्रिका फोटो

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीना मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करते हुए, पत्रिका फोटो

Minister Kirodi Lal Meena Angry: सवाईमाधोपुर में ठींगला स्थित निर्माणाधीन राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय (मेडिकल कॉलेज) का कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीना ने निरीक्षण किया। जैसे ही मंत्री ने कॉलेज बिल्डिंग की दीवारों और प्लास्टर को देखा, उनका पारा चढ़ गया।

उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि प्लास्टर के नाम पर मिट्टी डाल रहे हो… शर्म नहीं आती? चोर हो, लुटेरे हो… देश को खा गए। मौके पर मौजूद एक्सईएन राकेश कुमार दीक्षित, एईएन सुमित मिश्रा और प्रोजेक्ट मैनेजर नवनीत को उन्होंने कड़ी चेतावनी दी।

एक्सईन का आरोप, समर्थकों ने की मारपीट

कृषि मंत्री के निरीक्षण के बाद हालात बिगड़ गए। एक्सईन राकेश कुमार दीक्षित ने आरोप लगाया कि मंत्री के समर्थकों ने प्रोजेक्ट मैनेजर नवनीत और एईएन सुमित मिश्रा के साथ मारपीट की। उनके साथ भी हाथापाई हुई। दीक्षित ने कहा कि उन्हें शक है कि सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो वे प्रिंसिपल के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराएंगे।

कॉलेज प्रिंसिपल बोले, आरोप निराधार

सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. बीपी मीना ने मारपीट के आरोपों को निराधार बताया है। उन्होने कहा कि निरीक्षण के दौरान जब खामियां सामने आईं तो मंत्री समर्थक नाराज हो गए और उसी से विवाद की स्थिति बनी

गड़बड़ी करने वालों पर मंत्री का पलटवार

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा दो दिन पहले किशनगढ़ में एक समारोह में हुए थे। समारोह में उन्होने कहा कि किसानों को नकली खाद, बीज और पेस्टिसाइड बेचने वालों के खिलाफ केंद्र सरकार बड़ा कानून लेकर आ रही है। कानून बनने पर ऐसे विक्रेताओं पर 20 लाख रुपए तक जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान होने वाला है। जिससे किसानों से हो रही लूट पर सख्ती से रोकथाम लगने वाली है।

ये भी पढ़ें

Jaipur Ring Road: जयपुर रिंग रोड के आसपास मिट्टी चोरी का बड़ा खेल, माफिया ने पिलरों की नींव तक खोद डाली, देखें तस्वीरें
जयपुर
Jaipur Ring Road, Soil theft from Jaipur Ring Road, Soil thief gang, Soil thief gang in Jaipur, Jaipur News, Rajasthan News, जयपुर रिंग रोड, जयपुर रिंग रोड से मिट्टी चोरी, मिट्टी चोर गिरोह, मिट्टी चोर गिरोह इन जयपुर, जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Feb 2026 08:05 am

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / प्लास्टर के नाम पर मिट्टी डाल रहे हो… शर्म नहीं आती? चोर हो, लुटेरे हो, देश को खा गए, मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का फूटा गुस्सा
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

क्या आप जानते हैं? राजस्थान में यहां 50 साल पहले बिना ट्रेन रोके बनाया था पुल, आज आधुनिक दौर में भी हो रही देरी

हम्मीर ब्रिज सवाईमाधोपुर
सवाई माधोपुर

Ranthambore: एकता कपूर को भाया जंगल सफारी का रोमांच, बाघिन रिद्धि और शावकों की अठखेलियों ने मन मोहा

Ekta Kapoor
सवाई माधोपुर

रणथम्भौर सफारी में मोबाइल फोन पर रोक, SC की गाइडलाइन के तहत वन विभाग का फैसला

Ranthambore National Park
सवाई माधोपुर

सवाईमाधोपुर में स्वच्छता अभियान तेज, नियम तोड़े तो मौके पर होगा जुर्माना

सवाईमाधोपुर नगरपरिषद
सवाई माधोपुर

जेल में सुविधाओं की पड़ताल, न्यायाधीश ने दिए सुधार के आदेश

सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.