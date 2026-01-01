सवाईमाधोपुर में स्वच्छता अभियान तेज, नियम तोड़े तो मौके पर होगा जुर्माना

नगरपरिषद ने शहर में कचरा फैलाने वालों के लिए अलग-अलग श्रेणियों में जुर्माना तय किया है। दुकानदारों द्वारा सड़क या गली में कचरा डालने पर 250 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, रहवासी भवनों के निवासियों द्वारा कचरा फैलाने पर 50 रुपए वसूले जाएंगे। जिन दुकानों पर कचरा पात्र नहीं पाए जाएंगे, उनसे प्रतिदिन 150 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। रेस्टोरेंट और भोजनालयों द्वारा खुले में कचरा डालने पर 500 रुपए का दंड निर्धारित किया गया है। इसके अलावा विवाह स्थलों पर गंदगी फैलाने, मकानों के सामने पालतू जानवरों से गंदगी कराने पर भी कार्रवाई की जाएगी।