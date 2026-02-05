बड़ी बहन से मिली प्रेरणा, गांव से निकलकर नेशनल टीम तक पहुंची किरण; अमरावती में राजस्थान का करेंगी प्रतिनिधित्व

श्यामलाल मीना की बेटियों ने अपने संघर्ष और उपलब्धियों से यह साबित किया है कि सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। किरण का नेशनल सॉफ्टबॉल टीम में चयन इस बात का जीवंत उदाहरण है कि ग्रामीण परिवेश से निकलकर भी बेटियां राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकती हैं। उनकी सफलता न केवल परिवार के लिए गर्व का विषय है, बल्कि युवाओं और विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणादायक है कि मजबूत संकल्प और निरंतर प्रयास से हर सपना साकार किया जा सकता है।