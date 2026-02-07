7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

Rajasthan: पूर्व चेयरमैन हत्याकांड का आरोपी पंजाब में घर पहुंचते ही गिरफ्तार, 11 साल से पुलिस को दे रहा था चकमा

Chairman Prakash Agarwal Murder Case: मानटाउन पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए 11 साल से फरार ईनामी बदमाश रणजीत सिंह को पंजाब के मोगा से गिरफ्तार किया।

2 min read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

Anil Prajapat

Feb 07, 2026

arrest

11 साल से फरार ईनामी बदमाश पंजाब से गिरफ्तार। पत्रिका फाइल फोटो

सवाईमाधोपुर। मानटाउन पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए 11 साल से फरार ईनामी बदमाश रणजीत सिंह को पंजाब के मोगा से गिरफ्तार किया। रणजीत सिंह पर वर्ष 2023 से 20 हजार रुपए का इनाम घोषित था और वह गंगापुर सिटी के बहुचर्चित पूर्व चेयरमैन प्रकाश चन्द अग्रवाल हत्याकांड में वांछित था।

पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल ने बताया कि भरतपुर रेंज आईजी के आदेशानुसार वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थानाधिकारी सुनील कुमार गुप्ता के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी और मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी रणजीत सिंह पुत्र सुरजीत सिंह निवासी दारापुर, जिला मोगा (पंजाब) को दबोच लिया।

कई राज्यों में छिपता रहा आरोपी

हत्या के बाद रणजीत सिंह वर्षों तक अपने गांव नहीं गया और पंजाब, राजस्थान व उत्तर प्रदेश के कई जिलों में छिपता रहा। पुलिस ने कई बार उसके गांव और रिश्तेदारों के यहां दबिश दी, लेकिन सफलता नहीं मिली।

घर पहुंचते ही पुलिस ने दबोचा

इसके बाद विशेष टीम को सूचना मिली कि रणजीत सिंह अपने घर आया हुआ है। इस पर टीम ने निगरानी कर स्थानीय पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ पूर्व में आर्म्स एक्ट और लूट के कई मामले दर्ज हैं। कार्रवाई में निरीक्षक अजीत मोगा (सायबर सेल), सहायक उप निरीक्षक धर्मेन्द्र चौधरी व लक्ष्मण सिंह, हैड कानिस्टेबल संजय कुमार व महेन्द्र कुमार, कानिस्टेबल केदार प्रसाद, ऋषिकेष, राजकुमार मौजूद रहे।

यह था मामला

9 जून 2015 को गंगापुर सिटी निवासी प्रेम देवी अग्रवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके पति प्रकाश चन्द अग्रवाल की कुछ बदमाशों ने घर के बाहर गाड़ी में बैठते समय गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में थाना गंगापुर सदर में मामला दर्ज हुआ था। पुलिस अब तक 15 आरोपियों में से 14 को गिरफ्तार कर चुकी थी, केवल रणजीत सिंह फरार था। उसके खिलाफ न्यायालय में मफरूरी चालान पेश किया था।

ये भी पढ़ें

Gold-Silver Prices: सोने-चांदी महंगे… डूंगरपुर के 14 गांवों में आदिवासी समाज ने लिया बड़ा फैसला
डूंगरपुर
Gold-Silver Prices

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Feb 2026 02:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / Rajasthan: पूर्व चेयरमैन हत्याकांड का आरोपी पंजाब में घर पहुंचते ही गिरफ्तार, 11 साल से पुलिस को दे रहा था चकमा

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Roadways: खाटूश्यामजी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, सवाईमाधोपुर से नई बस सेवा शुरू; ये रहेगा रूट

Rajasthan-Roadways-1
सवाई माधोपुर

सवाई माधोपुर: ओलावृष्टि से 47 गांवों में 90 प्रतिशत तक फसल खराब, सर्वे रिपोर्ट में हुआ खुलासा

crop damage
सवाई माधोपुर

खुशखबरी: पहली बार यहां दौड़ेगी राजस्थान रोडवेज की डीलक्स बस, 50 हजार ग्रामीणों को मिलेगा लाभ

Rajasthan Roadways
सवाई माधोपुर

बड़ी बहन से मिली प्रेरणा, गांव से निकलकर नेशनल टीम तक पहुंची किरण; अमरावती में राजस्थान का करेंगी प्रतिनिधित्व

Kiran Meena
सवाई माधोपुर

राजस्थान : दो किलो चांदी के लिए गला रेतकर महिला की निर्मम हत्या, 26 घंटे बाद हुई सुलह, मेगा हाईवे पर खुला जाम

murder of woman, murder of woman in Sawaimadhopur, murder of woman in Rajasthan, murder of woman by slitting throat, murder of woman for silver, Sawaimadhopur news, Rajasthan news, महिला की हत्या, सवाईमाधोपुर में महिला की हत्या, राजस्थान में महिला की हत्या, गला रेतकर महिला की हत्या, चांदी के लिए महिला की हत्या, सवाईमाधोपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.