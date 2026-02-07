Rajasthan: पूर्व चेयरमैन हत्याकांड का आरोपी पंजाब में घर पहुंचते ही गिरफ्तार, 11 साल से पुलिस को दे रहा था चकमा

9 जून 2015 को गंगापुर सिटी निवासी प्रेम देवी अग्रवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके पति प्रकाश चन्द अग्रवाल की कुछ बदमाशों ने घर के बाहर गाड़ी में बैठते समय गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में थाना गंगापुर सदर में मामला दर्ज हुआ था। पुलिस अब तक 15 आरोपियों में से 14 को गिरफ्तार कर चुकी थी, केवल रणजीत सिंह फरार था। उसके खिलाफ न्यायालय में मफरूरी चालान पेश किया था।