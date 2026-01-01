Rajasthan: पूर्व सीएम गहलोत के करीबी नेता के दफ्तर पर CGST की कार्रवाई, दस्तावेज किए जब्त

सीजीएसटी की टीम केआरई अरिहंत नामक फर्म के दफ्तर पहुंची थी, जिसके संचालक दिनेश खोड़निया के बेटे आदिश खोड़निया करते हैं। टीम ने सर्च के दौरान कार्मिकों से पूछताछ करते हुए दस्तावेज जब्त किए हैं। विभागीय सूत्रों ने बताया कि सर्च की कार्रवाई पूरी की है और जब्त दस्तावेजों की जांच की जा रही है। टीम की ओर से कार्रवाई की वीडियोग्राफी करते हुए अहम सबूत अपने कब्जे में लिए है। कार्रवाई में सीजीएसटी हिरणमगरी उदयपुर टीम के अधिकारी शामिल थे।