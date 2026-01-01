राजस्थान में यहां रेलवे 99 साल के लिए लीज पर देगा अपनी जमीन, जानें क्या-क्या बनेगा

परियोजना के अंतर्गत डेवलपर द्वारा कुछ काम करवाने होंगे। इसमें वर्तमान में बने हुए आरपीएफ बैरक को तोड़कर रेलवे की भूमि पर 310 वर्ग मीटर क्षेत्र में दो मंजिला भवन बनवाना होगा। इसमें आवासीय सुविधा, विद्युत, जल एवं सीवरेज व्यवस्था सहित तैयार करवाना होगा। रेलवे यार्ड को सुरक्षित और अलग रखने के लिए इसकी सीमा से सटी करीब 463 मीटर की बाउंड्रीवॉल का निर्माण करना होगा। यहां वर्तमान में निर्मित संरचनाओं का ध्वस्तीकरण एवं स्थानांतरण, लॉन्ड्री एवं अन्य अस्थायी संरचनाओं का पुनर्विकास, स्क्रैप निस्तारण की जिम्मेदारी डेवलपर की होगी।