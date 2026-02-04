4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

सवाई माधोपुर

राजस्थान: ढाई किलो चांदी के लिए गला रेतकर महिला की निर्मम हत्या, शव सड़क पर रख धरने पर बैठीं विधायक

सवाईमाधोपुर जिले के बौंली थाना क्षेत्र में लूट के इरादे से एक बुजुर्ग महिला की नृशंस हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। गहनों के लिए महिला की बेरहमी से जान लेने के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है।

2 min read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

Rakesh Mishra

Feb 04, 2026

murder of woman, murder of woman in Sawaimadhopur, murder of woman in Rajasthan, murder of woman by slitting throat, murder of woman for silver, Sawaimadhopur news, Rajasthan news, महिला की हत्या, सवाईमाधोपुर में महिला की हत्या, राजस्थान में महिला की हत्या, गला रेतकर महिला की हत्या, चांदी के लिए महिला की हत्या, सवाईमाधोपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज

आक्रोशित लोगों ने रास्ता किया जाम। फोटो- पत्रिका

सवाईमाधोपुर। राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले के बौंली थाना क्षेत्र में कोड्याई गांव में मंगलवार को दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। बकरी चराने जंगल गई 65 वर्षीय कमला देवी मीणा की लूट के इरादे से बेरहमी से हत्या कर दी गई। बदमाशों ने ढाई किलो चांदी के कड़े और करीब पांच तोला सोने के गहनों के लिए महिला के दोनों पैर काट दिए और बाद में गला रेतकर उसकी जान ले ली।

ग्रामीणों ने रास्ता जाम किया

घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को जस्टाना बाईपास पर रखकर रास्ता जाम कर दिया और पूरी रात धरना दिया। बुधवार सुबह क्षेत्र की विधायक इंदिरा मीणा भी मौके पर पहुंचीं और ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गईं। हालात तनावपूर्ण होने के चलते मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

आरोपियों की तलाश तेज

पुलिस आरोपियों की तलाश में अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार कोड्याई गांव के साथ-साथ आसपास के इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। ग्रामीणों का साफ कहना है कि जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती, वे शव नहीं उठाएंगे। परिजनों के अनुसार बदमाश लाखों रुपए के जेवर लूटकर फरार हो गए।

क्षत-विक्षत शव मिला

वारदात का खुलासा उस समय हुआ जब शाम को बकरियां तो घर लौट आईं, लेकिन कमला देवी वापस नहीं आईं। परेशान होकर बेटा हंसराज जंगल की ओर गया, जहां मां का क्षत-विक्षत शव देखकर वह सन्न रह गया। महिला का शव खून से सना पड़ा था और कटे हुए पैर पास में ही पड़े थे। खबर फैलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए।

यह वीडियो भी देखें

सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप

धरने के दौरान विधायक इंदिरा मीणा ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा शासन में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और यह उनके क्षेत्र की तीसरी बड़ी वारदात है। उन्होंने बताया कि इससे पहले जाहिरा और सितोड़ में भी इसी तरह की लूट और हत्या की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई। विधायक का कहना है कि बार-बार चेतावनी देने के बावजूद अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं।



