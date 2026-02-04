राजस्थान: ढाई किलो चांदी के लिए गला रेतकर महिला की निर्मम हत्या, शव सड़क पर रख धरने पर बैठीं विधायक

धरने के दौरान विधायक इंदिरा मीणा ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा शासन में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और यह उनके क्षेत्र की तीसरी बड़ी वारदात है। उन्होंने बताया कि इससे पहले जाहिरा और सितोड़ में भी इसी तरह की लूट और हत्या की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई। विधायक का कहना है कि बार-बार चेतावनी देने के बावजूद अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं।